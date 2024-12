Stai zitto quando guidi, o almeno non svelare i tuoi segreti: le auto ti spiano, lo hanno appena scoperto e ti giochi il patrimonio chiacchierando

Anche se ti trovi in mezzo alla brughiera, se sei in auto trovano il modo di ascoltarti: nessuna conversazione o riflessioni ad alta voce.

Si parla di stretta sorveglianza e problemi in termini di privacy ormai da anni. Questi problemi, però, sembrano acuirsi ogni anno di più, di pari passo con l’evoluzione della tecnologia che utilizziamo.

Se molti sono diventati paranoici a livelli esagerati, è comunque bene fare una certa attenzione.

Soprattutto quando stiamo usando dispositivi tecnologici, possiamo provare a verificare se gli strumenti come il microfono rimangano sempre attivi.

Oggi, però, non parliamo di smartphone o dell’ultimo modello Echo dot con Alexa, ma di automobili. Il problema è che anche nei veicoli di nuova generazione la tecnologia è presente in misura massiccia. Ecco come evitare che i malintenzionati ti ascoltino per tutto il tragitto.

Auto intelligenti? Non è KITT di Supercar, ma la tua utilitaria, che è in grado di ascoltarti

Visti i problemi sopra citati relativi alla privacy degli utenti, sono stati fatti dei passi avanti rispetto alla normativa che regola la raccolta di dati. A disciplinare le regole in merito alla privacy degli utenti e dei loro dati è, in ambito europeo, il General Data Protection Regulation (GDPR), che impone controlli davvero rigorosi.

Nonostante ciò, non possiamo trascurare la presenza di alcuni tipi di tecnologie con supporti che sono ormai integrati nelle nostre automobili. Infatti, queste ultime non sono soggette a regolamento di una autorità specifica che abbia emanato una normativa che riguardi i veicoli. La preoccupazione cresce: è possibile che le vostre auto vi conoscano nel profondo.

Il mercato delle automobili ha deciso: ormai solo auto connesse

Le auto di nuova generazione prevedono sistemi integrati di assistenza vocale, e sono, inoltre, spesso dotate di microfoni e telecamere. Questi supporti possono, potenzialmente, registrare quanto accade all’interno dell’abitacolo. Molti passano diverse ore in auto nella quotidianità, per non parlare di chi viaggia spesso con questo mezzo: quanti dati sensibili potrebbe aver raccolto la vostra auto?

La preoccupazione che cresce è confermata anche da alcuni media. Ad esempio, in Australia, la testata Torquenews ha pubblicato un articolo che afferma i potenziali pericoli di un noto marchio di automobile. Si tratta di BYD: nell’articolo viene detto che i veicoli di nuova generazione di questo marchio sono in grado di registrare ogni cosa avvenga nell’abitacolo attraverso un semplice software. Non resta che attendere un regolamento per la privacy dedicato ai nuovi veicoli “intelligenti”.