Bollette luce e gas, le mazzate definitive di Gennaio 2025: ecco quanto pagherai, ma prima mettiti seduto e fai un bel respiro

Le bollette di luce e gas per il 2025 saranno un vero e proprio salasso, tutto inizierà a partire da gennaio, ecco cosa sta succedendo.

Le notizie che di anno in anno si sono susseguite in merito alle bollette di luce e gas, non sono mai state delle migliori. Proprio questo ha suscitato una profonda preoccupazione da parte dei cittadini italiani che devono far fronte a quella che continua ad essere una spesa determinante, sul budget familiare.

Gennaio 2025 arriva, portando con sé, una serie di modifiche significative, che toccheranno tutti gli italiani. Dal canto suo, la popolazione si sta abituando all’idea di dover sborsare molto più denaro per poter continuare ad utilizzare i servizi.

Le autorità competenti, in particolare l’Arera, hanno già annunciato che i cambiamenti importanti saranno veramente molti e che oltre a una modifica sostanziale nella gestione dei pagamenti, occorrerà fare fronte anche a degli aumenti che potrebbero rivelarsi estremamente pesanti per i bilanci familiari.

Ci si chiede a questo punto, cosa succederà dal primo gennaio 2025. Quindi è arrivato il momento di fare chiarezza.

Nuovo formato, vecchi problemi

Una delle novità più evidenti a riguardo, è sicuramente il cambiamento del formato delle bollette, introdotto con l’obiettivo di offrire maggiore trasparenza al consumatore. Infatti, già a partire da Luglio 2025 le bollette verranno suddivise in 4 sezioni principali: il frontespizio, dove sarà presente un riepilogo generale delle informazioni inerenti alla fornitura; lo scontrino energia, con il dettaglio dei costi e dei consumi; il box offerta, in grado di aiutare il consumatore a confrontare le opzioni disponibili sul mercato; infine sarà presente la sezione con gli elementi informativi essenziali.

Una modifica determinante in termini di trasparenza, ma che già oggi, non sembra essere sufficiente a calmare gli animi dei consumatori che faranno anche fronte a determinanti aumenti.

Ecco gli aumenti: quanto pagherai davvero

Altro che risparmio in bolletta, il 2025 porterà con se un aumento sia in termini di spesa per elettricità che per il gas. Per quello che concerne la luce le tariffe del primo trimestre potrebbero subire un incremento che va dal 10% al 12%. Quindi una famiglia media supererà i 120 euro mensili di spesa. Un aumento che si lega agli incrementi del costo delle materie prime, ma anche a una serie di tasse aggiuntive.

Anche per quello che riguarda il gas, la situazione non sembra essere idilliaca e si potrebbe battere ampiamente la soglia dei 50 euro al megawattora. Gli incrementi previsti sono del 16%. Quindi in media la spesa trimestrale si potrebbe aggirare intorno ai 600 euro. In tale marasma, la vera opportunità per il consumatore è quella di riuscire a scegliere tra le offerte più vantaggiose del mercato.