Addio ai pignoramenti, è ufficiale la legge: paghi solo 50 euro di forfait e ti cancellano tutti i debiti

Non temere più per i tuoi beni: nemmeno i più costosi subiranno il pignoramento grazie alla legge, bastano solo 50 euro per scamparla.

I debiti sono davvero una palla al piede, eppure nel corso della nostra esistenza può capitare di non riuscire a saldare ogni cosa nell’immediato. C’è chi è recidivo e prova a fare il furbetto e chi, invece, si trova in serie difficoltà e cerca pian piano di uscirne.

In Italia, visto l’alta pressione fiscale, è facile contrarre un debito o più con lo Stato.

Ci sono una serie di sgravi fiscali e possibilità di ravvedimento da parte del contribuente senza more che gli Enti preposti mettono a disposizione del cittadino.

Nonostante questo, a volte la situazione può finire per avere una carattere di quasi irreversibilità. A quel punto entra in gioco il pignoramento dei beni del contribuente moroso: ecco cosa accade e come evitarlo.

Addio divano e casa di proprietà, ma se hai 50 euro puoi fermare tutte le procedure

Quando si arriva al punto di dovere così tanto allo Stato e da così tanto tempo da dover entrare nel tunnel del pignoramento, la situazione si fa davvero difficile. A dare una soluzione, comunque, è la stessa Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato una guida in merito.

Quando viene notificato il pignoramento dei beni, il contribuente ha la possibilità di iniziare a rateizzare la restituzione del proprio debito. Le rate possono essere dilazionate per un massimo di sei anni, che arriva a 10 anni in caso di rateizzazione straordinaria. Ecco cosa accade quando il contribuente richiede la rateizzazione.

Notifica di pignoramento? Chiedi subito la rateizzazione

La richiesta di rateizzazione prevede che l’importo minimo delle rate possa essere di soli 50 euro. Questo significa che, se il contribuente si trova ancora in situazioni di difficoltà economica, può decidere di richiedere la rateizzazione e pagare la prima rata con soli 50 euro. Ovviamente questo non pone fine alla procedura di pignoramento: quest’ultima verrà annullata solo a fronte dell’intera estinzione del debito.

In ogni caso, se si hanno problemi a reperire una liquidità imponente o si deve ricevere a breve una cospicua eredità, ad esempio, questa soluzione può dare un grande aiuto al contribuente in difficoltà, che ha ancora qualche tempo per organizzare le proprie finanze e fare fronte alla liquidazione del debito. Ovviamente, se dopo la prima rata non si prosegue con il pagamento delle successive, allora le procedure di pignoramento riprenderanno.