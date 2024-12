Vince milioni alla LOTTERIA, e torna subito a lavoro: non voglio montarmi la testa I E tu cosa faresti

Non si è preso nemmeno un giorno di gloria: vincitore di un jackpot storico prende una difficile decisione e torna a lavoro.

Quante volte abbiamo pensato di poter vincere alla Lotteria? Si tratta di un sogno assai comune. Infatti, è vero che i soldi non danno la felicità, ma è vero anche che spesso rappresentano il lasciapassare per poter scegliere.

Alcuni non riescono nemmeno a immaginare la propria vita senza il dovere del lavoro.

Sul lavoro si basa la nostra società, e l’idea di non dover più, per forza, proseguire nel proprio impiego tende a spiazzare.

Forse ha pensato proprio questo il fortunatissimo vincitore del Powerball: una volta aver scoperto della vincita è tornato subito a lavoro, lasciando tutti allibiti.

Milioni di euro e nemmeno un giorno di assenza dalla propria occupazione: follia o saggia reazione?

Tutto è accaduto a Melbourne, città australiana dove un residente ha vinto al Powerball ben 31 milioni di euro. Il fortunato cittadino aveva partecipato solamente per l’eccezionalità del jackpot, giungendo a una vincita di una somma più che rispettabile.

Si tratta di un importo che consente di smettere con il lavoro e dedicarsi a ciò che più si ama fare. Ci sono, però, persone che sarebbero in grado di dedicarsi solamente ai propri hobby, mentre altre non hanno che il proprio lavoro. Basti pensare a certi pensionati che non si rassegnano a dover smettere di lavorare, o che cadono in una lieve depressione una volta che si sono ritirati. Ecco cosa ha pensato il vincitore di Melbourne.

Nessuna pausa né spese folli, si torna a lavoro senza remore

La motivazione del ritorno al lavoro fulmineo dopo la vincita è riportata dal portale compliancejournal.it. Il sito ha scritto che la scelta del vincitore è stata tale “per tenere i piedi per terra e mantenere una certa stabilità nella sua vita nonostante questo sconvolgimento finanziario”.

In effetti, quando si viene in possesso di tanti soldi, si può cadere in preda a un delirio di onnipotenza e magari commettere grossolani errori. Una scelta assai saggia e ponderata, quella del vincitore australiano. Questa decisione ha scatenato una serie di discussioni online in cui molti utenti si sono chiesti cosa avrebbero fatto al suo posto. Le risposte sono state assai diverse le une dalle altre. Tu, invece, cosa faresti? Non resta che essere preparato nel caso in cui un tale colpo di fortuna ti raggiunga inaspettatamente.