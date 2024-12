Chi ti tradisce ripete sempre queste stesse frasi: lo rivela l’esperta, fai attenzione ai segnali prima che sia troppo tardi

Gli esperti del settore mettono in guardia coloro che sentono queste frasi pronunciate dal proprio partner. Occhio all’inganno prima che sia troppo tardi.

Il tradimento non è altro che una mancanza di rispetto nei confronti di una persona che in cambio ti dà il suo amore e la sua fiducia. Oggi giorno viviamo in una società dove ci sono tante distrazioni e compiere un gesto di infedeltà risulta essere più facile del previsto.

Basta mettere un like su Instagram e il gioco è fatto. Se si è corrisposti allora il partner inizierà una conversazione innocente, ma questo già può essere considerato un tradimento perché si stanno dando delle attenzioni ad altri a insaputa della dolce metà.

Ed ecco che subentrano le bugie e il partner traditore fa di tutto per condurre una vita parallela. Se viene scoperto nella persona tradita si vengono a creare delle cicatrici emotive così profonde che si rischia di entrare in un tunnel da cui è difficile uscire.

Per fortuna esistono tanti rimedi, come gli amici e psicologi, che permettono alla persona lesa di avere una rinascita. Laddove dovesse tornare un ex, bisogna stare attenti alle sue parole per evitare di ricascarci.

Il traditore non cambierà mai, ecco come smascherarlo

Secondo quanto riportato sul sito pianolaureescientifiche.it pare che chi ha un’indole traditrice difficilmente può cambiare per l’armonia di una coppia. Purtroppo quando si è accecati dall’amore ci si aggrappa sempre a un filo di speranza fino a che non si fanno i conti con la triste realtà.

Per evitare di cadere ancora di più in un baratro è possibile anticipare le mosse del traditore tenendo conto di alcune frasi che se pronunciate devono mettere assolutamente in guardia. In questo modo si eviterà di vivere ancora in una relazione tossica.

Le frasi da non sottovalutare

La prima frase è “Non ti farei mai del male”. Parole che possono risultare rassicuranti, ma in realtà è un atto manipolatorio che spinge la persona tradita a mettere in discussione i propri dubbi mentre il traditore evita di affrontare l’immagine negativa di sé stesso. A seguire “L’ho fatto perché ti amo” che cela l’incapacità di assumersi delle responsabilità e quindi si fa leva sui sentimenti dell’altra persona.

Con “Non era così importante” si minimizza un tradimento o è una tattica per ridurre uno scontro verbale. “Non sapevo che ti avrebbe colpito così tanto” è un modo per trasferire il peso emotivo sulla vittima ed è palese l’assenza di empatia da parte del traditore. Infine “Sono sempre stato qui per te” puntualizza l’essere presente ricordando i bei momenti nella relazione, ma si ignorano quelli in cui non c’è mai stato perché preso da altro (o altre).