Batosta sigarette da Gennaio: AUMENTO colossale e IMMEDIATO dal primo giorno, ufficializzati i prezzi, pagherai una fortuna I Tutto a causa di una nuova tassa

Una nuova tassa si staglia nitida sul panorama del consumo di tabacco: ecco quanto costeranno le sigarette a partire da gennaio.

Che il fumo sia pericoloso e dannoso per la salute degli esseri umani è ormai più che conclamato. Questa cattiva abitudine, che in realtà è maggiormente identificabile come una brutta dipendenza, influisce su tutto il nostro organismo.

Dai danni al senso del gusto al maggiore rischio di insorgenza di tumori, le sigarette sono ormai universalmente riconosciute come una minaccia.

Nonostante ciò, sono molti ancora coloro che non riescono a rinunciare al fumo.

Anche per questo il Governo ha pensato di mettere in campo una nuova tassa che porterà a degli aumenti senza precedenti: ecco cosa succederà dal prossimo anno.

Legge di Bilancio 2025: aumenti approvati e aumenti probabili sui costi delle sigarette

A meno che non vi siano cambiamenti sostanziali, siamo già a conoscenza che il Governo sta introducendo un aumento rispetto alla vendita di sigarette, che, ricordiamo, sono monopolio di Stato. Sappiamo che tale aumento consisterà in una crescita di 20 centesimi ogni 1.000 sigarette.

Tale aumento andrà, di fatto, a incidere per una cifra inferiore ai 10 centesimi a pacchetto. Non si tratta certo di una cifra che può scoraggiare un fumatore: per questo ci vorrebbe un aumento ben più consistente. Una cosa simile, infatti, è stata proposta niente di meno che dall’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica): ecco quali sono i termini pensati dall’Associazione.

Una proposta che fa tremare i fumatori più accaniti: aumento senza fine

L’Aiom ha messo in campo una proposta assai più rigida. La misura che ha proposto ha come scopi un maggiore finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale e un’importante disincentivazione per i fumatori. Se la misura fosse approvata, queste comporterebbe un aumento per pacchetto di sigarette di ben 5 euro, portandone il costo a una cifra che supera i 10 euro.

A intervenire su questa misura è stata la Vicepresidente del Senato, che ha prospettato la possibilità della proposta di emendamenti per la sua introduzione quando passerà al Senato. Questa questione, comunque, resta aperta: per il momento la sola notizia certa è quella che riguarda l’aumento di pochi centesimi a pacchetto. Senza dubbio, il raddoppio del costo di un pacchetto di sigarette sarebbe piú efficace nello stimolare una riflessione del fumatore o in quanti stanno pensando di iniziare a consumare sigarette: non resta che attendere le decisioni in sede parlamentare.