Addio fermo amministrativo: nel 2025 diventa fuorilegge e in questi casi non è più ammesso

Nel 2025 il fermo amministrativo diventa fuori legge. Ci saranno casi specifici in cui esso non potrà più essere applicato.

Il fermo amministrativo è considerato come uno dei provvedimenti più temuti da cittadini italiani. In genere si sottopone alla procedura il veicolo, nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto al regolare pagamento dei sui debiti con lo Stato.

A partire dal 2025, però, ci sarà una vera e propria svolta a riguardo, che cambierà radicalmente le regole del gioco e fare diventare il fermo irregolare.

Infatti con le modifiche che si avranno il prossimo anno, saranno diversi i casi in cui il fermo non potrà essere in alcun modo applicato, anche se occorrerà rispettare specifici requisiti e rientrare in talune statistiche.

Si cerca quindi di aggiornare il sistema di recupero crediti, rendendo molto più semplici le procedure di riscossione tagliando passaggi burocratici eccessivamente lunghi.

Le novità sul fermo amministrativo a partire dal 2025

Le cartelle esattoriali non saranno più l’elemento obbligatorio affinché si provveda al fermo amministrativo del mezzo. Per poter provvedere con la misura sarà sufficiente l’accertamento esecutivo che viene emesso dall’Agenzia delle Entrate e che permette di provvedere al blocco della vettura. Un cambiamento che oseremmo definire radicale, in grado di rendere più veloce la procedura senza passaggi intermedi lunghi e laboriosi.

Ampliato l’elenco dei debiti che può fare in modo che scatti il fermo amministrativo, infatti dal 2025 esso potrà essere applicato anche se non si è provveduto al saldo delle imposte: di registro, di successione e altre tipologie di crediti fiscali. Ma l’inasprimento dei controlli potrebbe non portare a un aumento dei fermi e questo lo si deve alle condizioni che limitano il provvedimento.

Quando non si può procedere con il fermo amministrativo nel 2025

Quindi facciamo definitivamente chiarezza perché dall’1 gennaio 2025, il fermo amministrativo non potrà più essere applicato in una serie di situazioni. Un cambiamento nato dal bisogno di una maggiore protezione nei confronti dei cittadini e soprattutto di una parte di essi.

Non potrà essere sottoposto a sequestro un veicolo strumentale per il lavoro, determinate per il suo svolgimento. Un vantaggio non di poco conto per chi lavora come autonomo, artigiani e imprenditori. Non si provvede a fermo anche per: i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità, quelli cointestati, se l’importo del debito è inferiore agli 800 euro. Novità che segnano una vera e propria svolta e che evitano il fermo in alcuni casi in cui dover fare a meno dell’auto è impensabile.