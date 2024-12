Se ti chiamano con questo prefisso NON rispondere mai: stanno cercando di svuotarti il conto I Truffe di Natale, se accetti la chiamata perdi i soldi

Se ricevi una telefonata da questo prefisso non devi rispondere, rischi che ti svuotino letteralmente il conto.

Negli ultimi anni il copione si è ripetuto, all’avvicinarsi delle festività natalizie si sono viste aumentare le truffe ai danni dei cittadini. Nella maggior parte dei casi, la minaccia arriva da una semplice telefonata che rischia di svuotare il conto.

Le truffe telefoniche con il passare del tempo, si sono evolute, sono divenute subdole e difficili da riconoscere subito.

In questo particolare periodo dell’anno ne approfittano della disattenzione di buona parte della cittadinanza che risulta essere molto più vulnerabile. Una piccola disattenzione e i truffatori ti svuotano letteralmente il conto.

In fondo l’obiettivo comune delle frodi è proprio quello di entrare in possesso del denaro delle vittime, raccogliendo i loro dati personali. Nelle ultime settimane sono molto comuni le telefonate che arrivano da numeri telefonici ambigue, ecco a cosa prestare attenzione.

Come riconoscere e difendersi dalle truffe telefoniche

Ma come è possibile comprendere quando si è di fronte a una truffa? In effetti non è una cosa semplice, anche se ci sono dei segnali che ci possono aiutare. Il primo tra i campanelli di allarme è un prefisso diverso dal proprio. Ricordiamo che in Italia i numeri telefonici sono preceduti da un +39, ma all’estero è diverso. Quando si ricevono chiamate o messaggi da prefissi che sembrano non comuni, allora meglio evitare di rispondere.

Le tecniche che di recente si sono rivelate le più utilizzate sono: telefonate che terminano dopo uno squillo e che spingono a richiamare il numero, finti enti ufficiali, con cui si cerca di conquistare la fiducia del truffati, proposte di lavoro fasulle e falsi premi. Per difendersi è importante presta attenzione a ogni singolo particolare della comunicazione.

I prefissi a cui non rispondere mai: ecco la lista nera

Ma torniamo adesso ai prefissi che possono essere pericolosi: +27 dal Sudafrica, +31 Paesi Bassi, +33 Francia, +34 Spagna, +44 Regno Unito, +60 Malesia, +62 Indonesia, +84 Vietnam, +91 India, +92 Pakistan, +223 Mali, +254 Kenya, + 351 Portogallo, +370 Lituania.

Nel caso in cui si dovessero ricevere delle telefonate o delle comunicazioni dubbie proprio da numeri con questi prefissi, allora è importante non rispondere e soprattutto non richiamate. Ovviamente questo vale nel caso in cui non si abbiano, in questi posti dei contatti che siano affidabili. Agire con prudenza è indispensabile affinché si possano salvare i propri soldi e soprattutto i propri dati. Questo per i truffatori è il periodo di maggior fermento.