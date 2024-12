Revisione Auto, il Governo ti impacchetta l’occasione d’oro: non è mai stato così conveniente andare in Motorizzazione, ma sbrigati a farlo subito

Occasione d’oro concessa dal Governo per effettuare la revisione auto. Andare in Motorizzazione è convenientissimo.

Anche effettuare la revisione auto è diventato un obbligo sempre più gravoso per gli automobilisti italiani. Questo è dovuto a un aumento esponenziale dei costi anche in questo campo.

Considerando l’obbligo di sottoporre la vettura alla revisione periodica, essa diventa un costo da cui non ci si può certo sottrarre. Ma quest’anno, c’è una novità che potrebbe trasformare questo dovere inaspettatamente in un’opportunità.

Una vera e propria occasione d’oro per poter effettuare la regolare revisione senza che essa gravi eccessivamente sulle nostre tasche.

Ecco allora cosa è stato deciso, per ogni automobilista è tempo di andare in Motorizzazione senza farsi sfuggire un’opportunità che difficilmente si potrà ripetere di nuovo.

Revisione Auto: un obbligo imprescindibile

La revisione dell’auto è un controllo obbligatorio, previsto dal Codice della Strada italiano, che permette di garantire la massima sicurezza dei veicoli circolanti, oltre al rispetto delle normative ambientali. In genere si sottopone l’automobile a revisione periodica, ogni 2 anni, solo a seguito della prima immatricolazione, si può provvedere entro 4 anni. Nel caso in cui non si rispettasse la scadenza, si rischiano delle sanzioni amministrative molto salate, che si aggiungono al sequestro immediato del libretto di circolazione, che impedisce l’utilizzo della vettura fino a quando non si regolarizza la propria posizione.

La revisione può essere svolta sola presso le officine autorizzata, all’interno delle quali gli addetti sono in grado di procedere con il controllo dei freni, delle luci, delle emissioni inquinanti e di tutti gli altri elementi in grado di offrire una maggiore sicurezza in strada. Attualmente il costo della revisione è arrivato a toccare gli 80 euro, a dispetto dei 50 euro che si pagherebbero se si portasse la vettura presso la Motorizzazione Civile. Pur essendo quest’ultima la scelta più conveniente, si rivela anche la strada più difficile da seguire perchè la domanda è aumentata in maniera esponenziale e prendere appuntamento potrebbe essere difficile.

L’occasione d’oro: la revisione auto non è mai stata così conveniente

Per tutti gli automobilisti questa è una grande sorpresa: torna il Bonus Revisione Auto, un incentivo che il Governo ha deciso di rifinanziare fino alla fine del 2024 per aiutare gli automobilisti ad affrontare l’aumento dei costi. Il contributo previsto è quello di 9,95 euro dati a titolo di rimborso. Nel caso in cui si voglia ottenere il bonus, occorrerà provvedere a una procedura online molto simile a quella del passato, infatti ricordiamo che il bonus era già stato introdotto nel 2021-2022.

Si tratta di un piccolo aiuto concreto, di cui possono beneficiare coloro che hanno sottoposto l’auto a revisione nel 2024. Per ottenere il massimo del risparmio è possibile portare l’auto in revisione presso la Motorizzazione Civile e successivamente richiedere il bonus.