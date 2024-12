Fai la lavatrice di notte, risparmi: ma chi te l’ha detto? Non è più così, la verità è ben altra ma non la sai ancora

Tanti sono gli italiani convinti di risparmiare utilizzando gli elettrodomestici nel cuore della notte. Andiamo a scoprire se è realmente così.

Gli elettrodomestici hanno dato ulteriore comfort alle persone, le quali svolgono le attività quotidiane senza fare il minimo sforzo. Basta pensare che in cucina si può utilizzare di tutto: dal frigorifero alla friggitrice ad aria.

L’obiettivo è svolgere delle attività nel minor tempo possibile, dato che la routine giornaliera è sempre frenetica. Allo stesso tempo si va alla ricerca dell’elettrodomestico migliore per avere dei vantaggi in termini economici.

Ed ecco che ci sono dei piccoli dettagli che possono fare grandi differenze. Un esempio? Utilizzare gli elettrodomestici quando il sole ormai è calato. Infatti in tanti ammettono di fare la lavatrice quando ormai bisognerebbe chiudere occhio.

Secondo quanto riportato sul sito tg24.sky.it pare che ci sia necessario fare una delucidazione sul risparmio della bolletta. In tanti sono convinti che nell’arco della giornata si spende di più in termini di consumo, ma le cose non stanno proprio così.

Elettrodomestici utilizzati nel cuore della notte garantiscono un risparmio?

Secondo un’accurata analisi è verso che la differenza si è ridotta progressivamente dal 2007 fino a oggi dal 9,4% al 1,1%! Ma come è possibile che sia accaduto un evento simile? Andiamo a scoprire cosa ha inciso al punto tale da far svanire la speranza di un risparmio a fine mese.

Utilizzare elettrodomestici dopo le 19.00 non è più utile per risparmiare. Questo dato non è noto a tanti italiani, dal momento che il 43,6% ha dichiarato di tener conto delle fasce orarie che sarebbero le seguenti: tra le 7:00 e le 8:00 del mattino e tra le 19:00 e le 23:00 dal lunedì al venerdì; dalle 7:00 alle 23:00 il sabato. D’ora in poi sarà necessario cambiare abitudini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Miacola (@gaia_miacola_architetto)

Ecco dei saggi consigli da seguire per evitare delle spese con tanti zeri

Alla base di questo cambiamento c’è l’utilizzo del fotovoltaico e di tutte le altre fonti rinnovabili che man mano stanno sostituendo le centrali che sono alimentate con fonti fossili. Per questo non bisogna più ragionare tenendo conto delle fasce orarie, bensì della tariffazione oraria. In Spagna, per esempio, è stato riscontrato che il 32,7% delle famiglie ha tenuto conto di questo cambio di rotta cambiando le proprie abitudini di consumo e ne ha tratto giovamento.

Ci sono anche altri consigli da prendere in considerazione e tra questi c’è sicuramente l’acquisto di elettrodomestici di classe A con Programmi Eco. Poi bisognerebbe attivare la lavatrice quando il carico è pieno e una volta a settimana occuparsi della sua pulizia e manutenzione. Infine si deve scegliere una tariffa di energia elettrica vantaggiosa che possa tenere in conto gas, internet e luce per ottenere degli sconti.