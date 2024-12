I segreti fanno bene alla coppia? Cosa dicono gli esperti e quali (e in quali relazioni) possono essere tollerati (e fino a che punto)

Gli esperti ne hanno parlato: ecco quali sono i segreti che possono rimanere tali anche con il proprio partner.

Per anni abbiamo letto decaloghi che si proponevano di disciplinare la relazione perfetta. Finalmente siamo giunti alla conclusione che nemmeno nella migliore coppia le cose possono andare sempre alla perfezione.

Secondo diversi esperti in campo relazionale, ad esempio, qualche segreto può essere tollerato.

Non sempre, infatti, essere una coppia di tipo simbiotico è salutare.

La ricerca di un equilibrio tra condivisione e individualità è al centro di una relazione sana. Viene in nostro soccorso la rivista Cosmopolitan con un articolo in cui sono elencati quei segreti che forse potrebbero anche non essere svelati: vediamo di quali si tratta.

Ecco quando mantenere un segreto può rafforzare l’unità della coppia

Dire ogni cosa, condividere ogni cosa: questi non dovrebbero essere degli imperativi per chi si trova in una relazione sana. Se il vostro partner è ossessivo e pensa di dover sapere proprio tutto, allora bisogna che prendiate consapevolezza del fatto che si tratta probabilmente di un campanello di allarme. Ovvero, di un segnale che la relazione in cui vi trovate non sia quella giusta per voi, oppure che vi trovate in un momento di crisi.

Un elemento molto utile per rapportarsi al proprio partner è il confronto, oltre che con lui o lei, anche con persone intorno a voi che vi siano vicine. Possono essere parenti o amici: grazie al dialogo con persone esterne è possibile ottenere spunti di riflessione e visioni non condizionate dallo stare nel rapporto. Per quanto riguarda i segreti, vengono gestiti in modo diverso all’interno delle coppie. Secondo l’articolo sul portale cosmopolitan.com, alcune informazioni possono rimanere nascoste.

Quali informazioni e pensieri puoi tenere per te: lo dicono gli esperti

L’elenco divulgato da cosmopolitan è il seguente: sentimenti profondi, di cui non hai certezza nemmeno tu; sfera sessuale personale; paure o manie di cui ti vergogni; vita sentimentale passata; situazioni familiari particolari e complesse.

Ancora una volta, comunque, bisogna concordare sul fatto che, essendo ogni persona unica, allora anche questa regola è davvero relativa. Bisogna tenere presente che qualunque cosa non si abbia voglia di condividere, allora non si è costretti a farlo. Se i segreti iniziano a diventare molti, allora forse varrebbe la pena di iniziare a chiedersi se si ha fiducia nel proprio partner, o se è il caso di riflettere su se stessi e prendere un momento solo per noi.