Il bottone magico: premilo e risparmi subito in bolletta I Coi soldi che non sprechi ti fai un weekend a Capodanno

Un solo bottone ti permette di avere dubito un risparmio in bolletta. Finalmente il trucco che ancora nessuno conosceva, ecco cosa sapere.

La crisi economica si è fatta sentire nelle case di moltissime famiglie italiane. Sono pochi o forse non ce ne sono affatto, coloro che possono dire di essere passati indenni in mezzo a questi anni di incertezze a livello economico.

Tra le cause di una serie di problematiche ci sono le bollette, costo fisso all’interno dell’equilibrio finanziario familiare. Il passaggio al mercato libero non ha di certo, migliorato una situazione già difficile.

Nonostante ciò sembra che ci sia la possibilità di un risparmio veramente importante in bolletta e per averlo basterebbe utilizzare un solo bottone.

A venire incontro a migliaia e migliaia di consumatori sarebbe la tecnologica, proprio lei a cui ci si affida per riuscire ad ottenere il meglio dalle nostre abitazioni.

Contatori smart: come dimezzare i consumi

La nuova generazione di consumatori la possiamo definire “smart” e rappresentano a pieno, il nuovo modo di vivere la tecnologia. Si ha la consapevolezza che un’applicazione più coscienziosa dei mezzi, che lo sviluppo elettronico ha messo a nostra disposizione, permette di migliorare le prestazioni della nostra casa, riuscendo comunque ad avere una spesa di gran lunga ridotta.

Ci sono dispositivi avanzati, in grado di monitorare i consumi in tempo reale, al fine di comprendere quali sono gli elettrodomestici più influenti sulla bolletta. Un funzionamento che permette di ottimizzare i consumi, gestendo i propri apparecchi in base a quello che è il contratto di fornitura elettrica, soprattutto se prevede la tariffa oraria.

Il bottone magico: il segreto per iniziare a risparmiare subito

Un gesto semplicissimo, quello di premere un bottone per riuscire a risparmiare. Un tasto che troppo spesso viene trascurato e che è possibile trovare nella parte superiore del contatore. Grazie ad esso si possono avere informazioni dettagliate, sia sulle fasce orarie che in generale sul consumo presente nella propria casa.

Considerando che le fasce: F1, F2 o F3 determinano un certo consumo, sapere in quale avviene il maggior impiego di corrente è indispensabile per modificare il tiro delle proprie abitudini. Farlo è molto semplice, basta, ad esempio, programmare lavatrice e asciugatrice o si sera o nei giorni festivi. Premendo il pulsante del contatore, si avrà un’idea generale che permetterà comunque di agire in maniera mirata. Pensa se con i soldi risparmiati ti potrai godere una vacanza all’insegna del relax.