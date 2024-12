Cerchi lavoro? Ecco il segreto per rendere il tuo CURRICULUM PERFETTO I Chi lo legge vorrà assumerti subito, è tutto vero

C’è il segreto per il curriculum perfetto, se ancora non lo conosci allora sappi che stai perdendo la possibilità di essere assunto.

Troppo spesso mettersi alla ricerca di un lavoro, si rivela essere un percorso difficile e con una serie di ostacoli da superare. Ci si ritrova a inviare decine e decine di curriculum senza ricevere mai una risposta, esperienza questa, che accomuna molti di coloro che nel tempo hanno cercato lavoro.

Quello che però in pochi sanno è che il vero problema non sta nelle esperienze maturate, ma nel come si provvede alla stesura del proprio curriculum vitae.

Secondo i veri esperti, nel momento in cui ci si appresta alla sua scrittura, occorre conoscere alcuni segreti che lo possono rendere veramente vincente.

Per comprendere tutto questo, occorre però sapere, in che modo attualmente avvengono le selezioni all’interno delle grandi e delle piccole aziende. Ancora una volta la tecnologia finisce per remarci contro.

Adatta il tuo CV alle regole invisibili della selezione moderna

Esattamente come successo in molti altri settori, negli ultimi anni anche per la selezione del personale, ha subito dei cambiamenti radicali. Le maggiori modifiche ci sono state all’interno delle grandi aziende che, ricevendo periodicamente decine e decine di curriculum, hanno dovuto trovare un modo efficace, per procedere con la scrematura di essi. Quindi si affidano all’intelligenza artificiale e a software avanzati per effettuare la prima scelta dei profili che sembrano migliori. Si tratta di sistemi, che sono anche conosciuti come Applicant Tracking Systems (ATS), che vanno ad analizzare il CV, ricercando in esso delle parole chiave o dei criteri reimpostati.

Sapere questo si rivela di fondamentale importanza al fine di adattare il proprio Curriculum a quelli che sono i criteri utilizzati dall’AI. Nel momento in cui si decide di rispondere a un annuncio, occorre esaminarne le parole chiave, al fine di riuscire a compilare il documento seguendo indicazioni ben precise. Ovviamente a rivestire un ruolo primario non è solo il contenuto, ma anche la forma. Quello che gli esperti raccomandano è di presentare un curriculum che sia chiaro, ordinato e semplice da leggere, senza errori grammaticale e con una formattazione che lo renda semplice da leggere.

Il trucco segreto per battere l’intelligenza artificiale

Quindi nella ricerca di un lavoro, il nostro nemico numero uno è l’intelligenza artificiale, ma se ci si vuole distinguere conquistando anche lei occorre sfrutta semplicemente qualche trucchetto. Innanzitutto occorre adeguare il CV utilizzando le parole chiave nascoste, una tecnica divenuta ormai vitale che sembra essere anche semplice da utilizzare. Si procede copiando la descrizione del ruolo desiderato, la si incolla all’inizio del curriculum e si sceglie un carattere di dimensioni ridotte e il colore bianco. In questo modo i sistemi ATS valuteranno il curriculum come conforme alla loro ricerca.

Un trucco da utilizzare in maniera responsabile, abbinandolo a una massima personalizzazione dei contenuti, adeguando il CV alla stessa candidatura, evitando di elencare decine e decine di esperienze che nulla a che fare con il ruolo con cui ci si candida.