Galateo natalizio, ecco come fare per non sbagliare regalo e fare felici davvero tutti sotto l’albero

Tutti i trucchi da seguire per evitare che il vostro regalo sia riciclato per il Secret Santa dell’ufficio di turno.

I pensierini di Natale spesso consistono in oggettini di poco conto. Questo altro non fa che andare a finanziare la creazione di oggetti veramente inutili che consumano risorse del Pianeta Terra e inquinano.

Inoltre, molto spesso i vostri regalini vengono riciclati, magari a quel cugino di ottavo grado o alla collega irascibile dell’azienda.

Per evitare di far male al pianeta o spendere soldi inutilmente, puoi seguire questi suggerimenti.

Ormai sono tante le opportunità che ci vengono offerte per poter spendere il denaro in modo consapevole, acquistando oggetti dopo aver intercettato i gusti dei destinatari dei nostri regali.

Non prendere la prima cosa che vedi, ecco come scegliere nel modo giusto

Il sito farmaciadeimioli.com ha diffuso un suo decalogo utile per scegliere i regali giusti. L’articolo ci suggerisce, come prima cosa, di scrivere una lista di tutte le persone a cui dobbiamo comprare un regalo, così da poter, successivamente, scegliere un budget da non superare, e non rischiare di regalare oggetti costosi ad alcune persone e di bassa fattura ad altre.

Una volta avviata questa fase di organizzazione, praticamente sei a cavallo. Altro consiglio prezioso riguarda la presentazione del regalo: quando questo è impacchettato con cura, con una carta scelta in modo sensato e dei nastri colorati, la figura è già differente. Inoltre, si raccomanda di scrivere sempre un biglietto che esprima il pensiero che c’è dietro al dono che è stato scelto. Il biglietto rende il regalo assai personale. Ma non finisce qui: parliamo della vera e propria scelta del regalo.

Regali di coppia e non solo: cosa puoi fare per ottimizzare tempo e soldi, guadagnando un altissimo gradimento

Se avete amici che sono in coppia, può essere una buona idea quella di regalare loro un regalo di coppia, come un oggetto per la casa, se convivono, oppure un gioco da tavola che possono utilizzare anche in due. Inoltre, un regalo spesso sottovalutato, consiste nella Gift Card (o buono): questa ti permette di regalare un’esperienza o un oggetto che può scegliere direttamente il destinatario. In questo modo lo accontenterai di certo, senza scervellarti o chiedere a persone vicine a lui o lei.

Infine, è bene ricordare che il pensierino di Natale è importante per il gesto e il pensiero: se un amico ha maggiore disponibilità economica, allora non dovrà farci sentire in imbarazzo ricevere un regalo più costoso rispetto a quello fatto da noi. Senza dubbio, se la situazione fosse al contrario, avresti fatto lo stesso per lui o lei.