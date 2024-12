Cucinare e risparmiare (tempo e denaro): puoi farlo con questo segreto, nelle cucine professionali non fanno altro da anni

Devi cucinare quel ragù per ore e ore? Adotta questo trucchetto che si utilizza anche nelle cucine stellate: risparmi tantissimo.

Siamo ormai giunti alle feste di Natale, e le cucine di tutta Italia sono super fornite per realizzare pranzi e cene – e scaldare avanzi per i giorni successivi. La preoccupazione, però, è alta: c’è chi ha ansia da prestazione e chi vede scendere vertiginosamente la cifra sul proprio conto dopo aver acquistato regali e montagne di cibo.

Il Natale, infatti, è ormai vissuto dai più come una festa consumistica e capitalista.

Questa concezione non sembra poter essere superata per il momento, e la maggioranza degli italiani si prepara ad accogliere parenti in pompa magna.

Per fortuna, se non si può risparmiare sulla qualità del cibo, è possibile mettere in pratica una strategia in cucina che permette di spendere solo il necessario e senza sprechi. Si tratta di una accortezza che si utilizza anche nelle cucine professionali.

Tutti sono alle loro postazioni in cucina, chi al forno, chi al taglio e i più bravi con le cotture davanti al piano cottura di casa. Che stiate cucinando il pesce per la Vigilia di Natale o il brodo per il pranzo del giorno dopo, potete mettere in pratica una strategia incredibile.

Lo scopo è quello di ridurre i consumi del gas. Seppure, infatti, sia ormai parecchio diffusa l’installazione di piani cottura a induzione, che presentano vari vantaggi, la maggioranza dei cittadini possiede ancora il piano cottura classico che utilizza il gas in maniera tradizionale. Ecco, dunque, come evitare che a dicembre arrivi una bolletta del gas con una bruttissima sorpresa.

Si chiama “cucinare a castello”: un metodo utilizzato nelle migliori cucine di sempre e nelle cucine superlative delle nostre nonne. Si tratta del metodo di risparmio del gas che consiste nell’impilare pentole e padelle le une sulle altre, così che più portate si cuociano senza sprecare il gas del fornello.

Per realizzarla è necessario tenere presente che nelle pentole poste a contatto con il fornello la cottura sarà differente rispetto a quella delle pentole presenti al di sopra del “castello”. Infatti, occorre mettere gli alimenti su una superficie permeabile sul fondo della pentola con uno strato d’acqua. Il metodo può essere utilizzato anche con i fornelli a induzione.