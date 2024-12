Regali di Natale per il tuo LUI: fai felice il partner, o tuo padre, amico o un fratello I Idee pazzesche a cui non hai pensato

Se ti mancano idee per i regali di Natale al tuo lui o agli uomini della famiglia, ecco qualche suggerimento.

Il Natale è ormai arrivato ma alcuni ritardatari stanno ancora pensando cosa regalare a qualcuno di caro rimasto sulla lista.

A volte mancano proprio le idee, altre è il tempo di pensare a qualcosa di personalizzato, e si finisce per ridursi all’ultimo momento.

Se ad essere rimasti senza regalo sono gli uomini della tua vita – il tuo lui, il papà, un amico – ti diamo noi qualche suggerimento.

Il regalo perfetto magari non esiste, ma quello gradito si. E con i nostri consigli farai sicuramente bella figura.

Regali di Natale per lui: qualche idea

Per scegliere il regalo giusto per lui devi innanzitutto focalizzarti sui suoi gusti e le sue attitudini. Per esempio, se ha gusti classici, ha sicuramente degli oggetti che usa spesso. La sciarpa, un grande classico. Ma bella, di materiale pregiato. Usa il pennello da barba come un tempo? Un set con tutto il necessario da vero gentleman andrà benissimo.

Se invece al contrario il lui è iper tecnologico, hai un’infinità di scelte. Un cellulare ultimo modello del marchio che ama, o delle cuffie bluetooth più recenti e performanti. Perché non un drone da far volare all’esterno, o un aereo telecomandato? È sportivo? Allora scegli qualcosa di attinente alle sue passioni. Una bella borsa da palestra, un set di pesi per allenarsi in casa, una nuova racchetta da tennis o padel. E sarà felice.

I suggerimenti per ogni passione

Un lui che ama la cucina e il gourmet, il vino e i cocktail potrebbe essere lieto di ricevere una bella macchina per il caffè espresso ultimo modello, che macina i chicchi al momento, e che fa anche da montalatte e cappuccino. Per colazioni come al bar. O un set da cocktail, per le serate in compagnia, e per sentirsi un vero esperto. E perché non un corso da sommelier, per imparare l’arte del vino e stupire gli amici.

Se invece pensi che lui abbia già tutto, gioca con la nostalgia, quella ce l’hanno tutti quanti. Un trenino con le rotaie, un pezzo vintage magari, in legno, come usavano i nostri nonni. Tutto da costruire. O una macchinina da collezione, o un intera pista se c’è spazio in casa. Come vedi le idee sono tantissime, qualche suggerimento te lo abbiamo dato, ora non spetta che a te scegliere.