Poca spesa, tanta resa: soluzioni per regali natalizi low cost senza fare per forza brutta figura

Le idee regalo migliori per queste feste Natalizie: non serve spendere decine e decine di euro, farai un figurone anche così.

Anche quest’anno la febbre del Natale ha colto tutti di sorpresa, impegnati negli ultimi giorni lavorativi prima della pausa per le feste. Non sono pochi coloro che devono ancora acquistare gli ultimi pensierini in vista delle riunioni di famiglia del 24 e del 25 dicembre.

Non sempre è facile scegliere, specie se si ha un budget limitato.

Ad esempio, è necessario fare quel regalino alla cugina di terzo grado che non vedi mai, per la quale di certo non si vuole spendere più del dovuto.

Fortunatamente, per queste occasioni, ci viene in soccorso una lista stilata da Carlotta Tosoni di Elle.com. La lista comprende tutte le idee regalo migliori al di sotto dei 10 euro, e tutto sarà risolto in un baleno.

Una lista per completare i regali in tempo e senza spendere più di 10 euro

Nella lista dell’articolo di Elle ci sono una serie di pensierini al di sotto dei 10 euro che appartengono all’ambito della skin care e del make up, due aree molto più popolari sia per il genere femminile che, sempre più, per quello maschile. Dopo i migliaia di reel a cui abbiamo assistito in cui ragazze coreane mostravano tutti i passaggi della loro beauty routine, infatti, è indubbio che anche noi vogliamo provare quell’ebbrezza.

Fortunatamente ci sono alcuni prodotti assai economici che si presentano davvero bene e hanno anche un’ottima resa. Anche in materia di packaging in occasione di queste feste molti brand si sono impegnati a creare composizioni e pacchetti davvero sorprendenti. Scopriamo i prodotti migliori della lista.

Brand più o meno conosciuti, qualità stratosferica e aspetto che non tradisce il prezzo

Tra i 10 migliori regali di Natale a meno di 10 euro troviamo il “Gabriella Salvete Longlasting Enamel” a un prezzo di soli 6 dollari sul sito notino.it, una piattaforma che si occupa della vendita di questo tipo di prodotti a prezzi incredibili. Il pacchetto in questo caso comprende tre smalti in diverse nuances di colore, tutte ideali per la stagione invernale. Un’ottima scelta è anche la “Lamora Palette Ombretti Neutri Smokey Nude”, che invece troviamo su Amazon a soli 10 euro.

Anche una marca di cui avrete sentito parlare sta producendo una confezione di natale bellissima che è possibile utilizzare come ornamento: si tratta di purobio e del suo “Dear Santa Secret Lipstick Pencil”, disponibile a soli 6 euro sul sito farmacosmo.it. Insomma, ce ne è per tutti i gusti e i destinatari dei vostri regali saranno felicissimi.