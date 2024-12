Non stampare mai la ricevuta dei prelievi al Bancomat: se lo fai sei in grave pericolo, ma nessuno te lo dirà mai

Prelievi bancomat: meglio non stampare la ricevuta, può essere molto rischioso se lo fai. Corri un pericolo e non lo sai.

Il Governo spinge sempre di più per favorire i pagamenti elettronici, attraverso carte di credito e di debito.

Il motivo è uno solo: che tutte le transazioni siano tracciabili, in modo da contenere il più possibile l’evasione fiscale.

Gli italiani però sembrano essere ancora restii ad abbandonare il contante. Secondo una ricerca statistica diffusa dalla Banca d’Italia e riportata da money.it “nel 2022 il 69% del totale dei pagamenti è avvenuto in contanti rispetto al 26% con carte e al restante 2% con app mobili”.

Insomma si preferisce maneggiare il denaro, che viene chiaramente prelevato o presso lo sportello del proprio Istituto di credito, o presso gli sportelli ATM, detti Bancomat. Ma nel farlo, sarebbe meglio non stampare la ricevuta, però. Ecco perché può essere pericoloso.

Bancomat: meglio non stampare mai la ricevuta

Dover prelevare contanti presso lo sportello del proprio Istituto di credito in genere richiede troppo tempo. Si dovrà fare una fila spesso infinita e attendere il proprio turno. Per questo motivo molti preferiscono recarsi presso un qualsiasi ATM, chiamato comunemente bancomat. Uno sportello automatico all’esterno di banche e uffici postali, presso il quale poter effettuare diverse operazioni, anche il pagamento delle bollette. Oltre che versamenti e prelievi.

Ogni operazione però terminerà sempre allo stesso modo. Sullo schermo appare la stessa scritta ovunque che chiede se si desidera stampare la ricevuta. Con due opzioni: si, no- scelta ecologica. Quante volte infatti notiamo nei pressi dell’ATM decine di scontrini appallottolati e gettati a terra. Ma c’è un altro motivo per il quale sarebbe meglio non stampare la ricevuta, oltre quello ecologico.

Perché potrebbe essere pericoloso

Abbiamo detto che presso uno sportello ATM possiamo fare tante operazioni, e non solo un prelievo. Ma che dopo ognuna di esse ci viene richiesto di stampare la ricevuta, che altro non è che un saldo del nostro conto corrente. Contestualmente viene anche suggerito di non farlo per una questione ecologica. Ed è questa la scelta giusta, ma non solo per evitare di sprecare carta e di inquinare. È anche una questione di sicurezza.

Se osservi bene la ricevuta dell’ATM infatti noterai che oltre al saldo sono riportati anche altri dati importanti, informazioni personali legate al numero della nostra carta e di quello del conto corrente. Ti sembrerà poca roba, ma in realtà nel momento stesso in cui getti via lo scontrino nel cestino dei rifiuti proprio accanto all’ATM, ti stai mettendo in pericolo. Stai consegnando i tuoi dati sensibili nelle mani di abili truffatori che potrebbero svuotarti il conto. Meglio non accettare o al massimo, poi, distruggere la ricevuta in mille pezzi piccoli.