Molla tutto e parti: fatti un Natale da nababbo a due ‘lire’ I Ecco dove devi andare per fare la vita di un Re pagando come un plebeo

NaBabbo Natale: puoi essere proprio tu se sfrutti questa opportunità, ecco le mete per una festa natalizia senza pari.

Quest’anno ti regaliamo….un’informazione che può cambiarti la vita. Sempre più italiani decidono di fare questa scelta nonostante preveda alcuni sacrifici non trascurabili.

Potrai fare regali da centinaia di euro, visto che la tua vita quotidiana avrà un costo irrisorio.

Niente più sacrifici come stringere la cinghia o tirare quella coperta economica troppo corta che non ci copre mai i piedi gelati.

Finalmente è arrivata la soluzione a tutti i nostri problemi economici, che sfociano anche in questioni quotidiane e di qualità della vita. Ecco la tendenza del 2024, che promette di estendersi sempre più.

Addio vita da pezzenti, una volta che metti piedi in questo luogo sei tra i ricconi del posto

Quante volte nella vita abbiamo immaginato di abbandonare ogni cosa e trasferirci in un posto caldo a vendere cocco in spiaggia? Ecco, questo sogno sembra essersi avverato per molti, e senza nemmeno dover smerciare frutta a 40 gradi all’ombra. Il portale online Tag24.it dà alcune informazioni fondamentali per un eventuale trasferimento.

Il luogo di destinazione scelto è tutto sommato vicino all’Italia: questo permette, infatti, di poter rientrare senza viaggi troppo lunghi in caso di necessità oppure, appunto, per le feste. Si tratta, inoltre, di una nazione davvero sottovalutata, che di rado viene scelta come destinazione per viaggi di piacere, se non dai più avventurosi. Scopriamo qual è il luogo ideale.

Non attendere oltre: non fai altro che regalare soldi allo Stato, fai le valigie

Una tra le destinazioni ideali per trascorrere la pensione in ricchezza e tranquillità è proprio la Tunisia. Un Paese meraviglioso che ha un particolare rapporto con la nostra nazione. Tag24.it procede a considerare alcune spese necessarie per la quotidianità confrontandone l’importo in Tunisia e in Italia. Ad esempio, un litro di benzina costa solamente 65 centesimi di euro nello stato nord africano. Le sigarette, per chi non riesce a rinunciare a questo vizio, hanno un costo massimo di 2,50 euro a pacchetto. Una cena per due in un ristorante economico costa 15 euro complessivi.

Parlando di una spesa davvero fondamentale, giungiamo al carrello della spesa: è stato calcolato che la spesa destinata ai generi alimentari non supera, in Tunisia, i 300 euro al mese a coppia. Ancora 300 euro mensili è la quota per un canone d’affitto di una abitazione di circa 70 mq. Infine, il beneficio dal punto di vista fiscale è notevole: la legge tunisina prevede che l’80% della pensione sia esente dalla tassazione. Non attendere ancora: spendi i soldi della pensione in modo consapevole.