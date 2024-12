Gomme invernali auto, qual è la verità: ecco cosa devi fare davvero per non essere FUORILEGGE I Multe e incidenti addio se fai così

Le gomme invernali sono obbligatorie. Ma puoi anche usare un altro metodo e non essere fuorilegge. Ecco cosa devi fare.

Gli automobilisti sanno benissimo a quali obblighi e regole devono sottostare per essere sempre in regola in caso di controlli.

Uno di questi obblighi, per una questione di sicurezza, è il cambio gomme, da effettuare due volte l’anno.

Dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza a inizio e fine stagione, vanno montate le gomme invernali. Da sostituire poi, ovviamente, con quelle estive.

Una bella spesa ogni volta. E se in famiglia sono presenti più veicoli, i costi diventano quasi insostenibili. Puoi però abbatterli con un altro sistema, senza essere considerato fuorilegge.

Gomme invernali auto: usa un altro sistema

È molto importante utilizzare gli pneumatici giusti secondo la loro stagionalità. Si tratta di una questione di sicurezza. Quelli invernali infatti sono fatti in modo da avere un’aderenza maggiore sulle strade con neve o ghiaccio. Ma se vivi in un posto dove non nevica affatto, come puoi fare per essere in regola lo stesso senza però cambiare nulla?

Un modo c’è. Anzi, più di uno. Per esempio puoi montare pneumatici 4 stagioni, adatti cioè a qualsiasi evento atmosferico. O montare le catene, ma solo al momento giusto. Oppure puoi seguire le nuove normative. Una novità che è stata introdotta con un nuovo decreto approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 23 febbraio 2023.

Questo è approvato dal Ministero

Un altro ottimo metodo per essere in regola senza però dover cambiare gli pneumatici, è utilizzare le calze da neve. Omologate, ovviamente. Ad annunciare la novità vehiclecue.it che riporta la lieta notizia: “Con la nuova legge, le calze da neve diventano ufficialmente equiparabili alle catene da neve, a patto che siano conformi alla normativa UNI EN 16662-1:2020”. Quindi se non si vogliono avere le catene a bordo, per un qualunque motivo, si potranno scegliere le calze da neve ed essere in regola, senza rischiare cioè nessun tipo di sanzione.

C’è però da fare una precisazione. Le calze da neve possono essere un’alternativa si, ma provvisoria, se per esempio veniamo colti improvvisamente da una nevicata. E possono essere utilizzate per qualche chilometro. Ma non possono certo sostituire gli pneumatici invernali, molto più sicuri. Nel caso infatti ci si ritrovi in presenza di manto ghiacciato e forte nevicata, meglio montare le catene, per una maggiore sicurezza. Sebbene le calze da neve siano molto facili da montare, per non usurarle troppo andrebbero smontate appena ci si ritrova sul manto stradale pulito.