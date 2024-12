“Non salva nessuna vita: io odio i bulli!”: Vasco Rossi bordata a Salvini: replica e controreplica: “Si confronti coi parenti delle vittime”

Un botta e risposta che presto è diventato una querelle che ha scatenato il web: protagonisti Vasco Rossi e Matteo Salvini.

Due mondi davvero molto diversi quelli da cui provengono l’artista Vasco Rossi e il politico Matteo Salvini. Ciononostante, si sono confrontati con un botta e risposta proprio in questi giorni.

Al centro della polemica un provvedimento del Governo.

Si tratta di una serie di novità che stanno scuotendo l’opinione pubblica.

Non è stato certo il solo a intervenire, ma Vasco Rossi ha attirato molto l’attenzione della società civile per le parole che ha pronunciato rispetto al provvedimento del leader leghista Matteo Salvini.

Vasco Rossi interviene con verve satirica: la risposta di Matteo Salvini

Tutto ha avuto inizio quando il provvedimento non era ancora stato pubblicato e la sua applicazione era solamente imminente. Stiamo parlando di quello che contiene le numerose novità rispetto al codice della strada e, quindi, alla sicurezza stradale e alla tolleranza zero per l’eventuale presenza nell’organismo dell’automobilista di sostanze stupefacenti.

“Il ministro Matteo Salvini”, ha dichiarato il rocker in un reel su Instagram, “ha fatto in modo per il vostro bene che, se avete fumato una canna anche una settimana prima, e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni”: a riportare le sue parole anche il sito dell’emittente Sky tg 24. Matteo Salvini, in seguito a questa stoccata, non è certo rimasto indifferente, e ha deciso di rispondere per le rime a Vasco Rossi: ecco cosa ha detto.

Matteo Salvini: la risposta in seguito al Congresso della Lega

Matteo Salvini non ha certo faticato per trovare una buona occasione per rispondere alle affermazioni del cantante. Lo ha fatto a margine del Congresso regionale lombardo della Lega di Milano. “Vorrei (che Vasco Rossi ndr) non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti. Non c’è da ridere quando si parla di alcool e di droga […] Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, lo adoro come cantante, però è un codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite”.

Insomma, il provvedimento relativo al Codice della Strada promette anche una buona dose di polemica all’interno della società civile e non solo: in uno stato democratico, la discussione altro non è che la linfa che alimenta la forma di Governo del Paese.