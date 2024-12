WhatApp, arriva l’intelligenza artificiale: ecco come puoi usarla e da quanto, lo sanno ancora in pochi

L’intelligenza artificiale sarà applicata anche con WhatsApp. Ecco cosa ti permetterà di fare d’ora in poi con il minimo sforzo.

WhatsApp è l’app di comunicazione più utilizzata, in quanto da tempo a stravolto la nostra quotidianità in meglio. Infatti le distanze geografiche tra le persone si sono ridotte anche con una semplice videochiamata. Tutto ha avuto inizio quando due ex dipendenti della Yahoo hanno investito i loro risparmi per rendere concreta quest’idea.

Nel giro di poco tempo il numero di utenti è aumentato a dismisura e continua tuttora proprio perché WhatsApp garantisce la miglior comunicazione di sempre proponendo sempre delle novità. All’inizio è stata ideata solo per i dispositivi cellulari e in un secondo momento anche per i computer.

A breve sarà possibile colorare le scritte all’interno dei testi scritti nella chat. Si dovrà installare un apposito strumento per fare in modo che ciò avvenga. Oppure sarà possibile inserire un numero direttamente con WhatsApp e non andare più nella rubrica del dispositivo cellulare.

Ma non è finita qui, dal momento che le sorprese non finiscono mai. Stavolta gioca un ruolo importante l’intelligenza artificiale che pian piano sta entrando in punta di piedi nella vita di tutti noi. Ma in che cosa consiste la nuova trovata da chi si occupa di tutto ciò? La risposta è immediata.

WhatsApp, l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale stravolgerà tutto

Sul sito mistergadget.tec pare che WhatsApp sarà fortemente influenzato dall’Intelligenza Artificiale e questo non farà altro che cambiare il modo di comunicare.

È ben risaputo che WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al punto tale da battere Instagram e Telegram. Infatti permette di comunicare in tempo reale ed è possibile condividere in un solo foto, ma anche video e documenti. Per stare al passo con i tempi vengono costantemente introdotte delle novità. Una di queste riguarda appunto l’Intelligenza Artificiale.

Una nuova modalità di scrittura in arrivo

In poche parole sarà resa disponibile la versione Beta 2.24.26.8 per Android, rilasciata tramite il Google Play Beta Program. Essa consiste nell’agevolare tutti i passaggi nell’atto della scrittura di un testo punto si copia e incolla un testo, si salvano i file e si inviano mediante l’intervento dell’intelligenza artificiale. Noi non dobbiamo fare nulla.

Ma non dimenticare la funzione di iOS che consiste nell’aprire una galleria direttamente nella barra e questo permetterà di visualizzare i contenuti salvati direttamente nel dispositivo con un collegamento veloce. Ciò dimostra che l’app WhatsApp è sempre all’avanguardia, pronta a soddisfare le esigenze degli utenti.