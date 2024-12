Raccomandate horror, controlla questi due codici, se sono presenti stai rischiando tutti i suoi denari e faresti bene a a cercarti un avvocato

Alcune raccomandate suscitano un certo terrore in chi le riceve. Controlla questi due codici se non vuoi perdere veramente tutto.

Se c’è una sensazione che accomuna tutti, è quella di preoccupazione che viene suscitata dall’arrivo di una raccomandata. Eppure non sempre contiene cattive comunicazioni, a volte si tratta semplicemente di messaggi che si deve avere la certezza, arrivino al destinatario, in tempi brevi.

Ancora più preoccupate è l’avviso di giacenza, portatore di ansia e di domande come: cos’è quella busta che ti aspetta?

Insomma ci si ritrova a dover contrastare un crescendo di preoccupazione e di sentimenti contrastanti, che si susseguono, almeno fino al giorno in cui non ci si rechi a ritirare la lettera.

Eppure, proprio su quell’avviso di giacenza c’è un’indicazione molto importante, ovvero il codice della raccomandata, esso indica quale ente ha inviato la posta che si riceve e quale potrebbe essere in contenuto. 2 codici sono letteralmente da film horror.

Come decifrare il codice di una raccomandata

Le raccomandate sono tutte identificate da un codice numerico presente sull’avviso di giacenza. Questa è la chiave per comprendere quale sia la natura del documento, ancora prima di andare a ritirarlo. In genere, a ogni comunicazione viene associato un numero, che corrisponde a categorie ben definite: multe, accertamenti fiscali, atti giudiziari o amministrativi. Questo è il motivo per cui, saper interpretare i codici può essere utile sia per essere preparati che chiedere un parere legale in anticipo.

Ad esempio, le raccomandate con codici che iniziano tra 613 e 615 in genere sono legate a tasse non pagate, quali: multe stradali o accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Invece con i codici tra il 616 e il 655, indicano: il mancato pagamento del bollo auto o verifiche sulla dichiarazione dei redditi. Ma ci sono dei codici che fanno veramente rabbrividire.

I codici per una raccomandata diventa un incubo

Ci sono due codici, in particolare, che fanno salire la preoccupazione alle stelle, ovvero: 668 e 670; raccomandate estremamente temute, perché possono contenere notizie che non vorresti mai ricevere. Iniziamo dal codice 670, solitamente associato a cartelle esattoriali. Se si hanno dei debito con Agenzia delle Entrate o enti locali, ebbene, con ogni probabilità se ne riceverà una.

Il codice 668, invece, dovrebbe preoccupare un po’ di più. Il codice indica, in genere: multe salate, sfratti, variazioni catastali o perfino pignoramenti; in alcuni casi la raccomandata può contenere atti processuali o mandati di comparizione in tribunale. Ovviamente il consiglio è quello di non ignorare tali raccomandate e anzi, di ritirale il prima possibile, per agire tempestivamente.