Bonus Dicembre in busta paga: i cittadini si ritroveranno con questi soldi extra nel conto, durante le festività sarà uno sballo

A Dicembre arriva il bonus in busta paga. I cittadini potranno avere questi soldi extra direttamente sul proprio conto corrente.

Le festività natalizie sono ormai alle porte e molti lavoratori, proprio in questo mese potranno ricevere una gradita sorpresa economica. Si sta parlando di qualcosa molto interessante, ovvero una somma di denaro aggiuntiva che verrà inserita in busta paga.

Insomma viene data un’opportunità per alleggerire le spese delle festività e anche per concedersi qualche sfizio in più.

Un incentivo, che verrà concesso ai cittadini e che sta facendo già, saltare di gioia veramente tutti. In un periodo pieno di spese come quello che stiamo per affrontare, è ovvio che avere qualche euro in più, in tasca, fa sempre molto piacere.

Vediamo allora, di cosa si tratta e, soprattutto, quali sono le regole alla base di questo bonus.

Un beneficio che tutti vogliono

Le festività di dicembre sono un periodo molto atteso, allo stesso tempo però, sono anche fonte di preoccupazione per coloro che non hanno possibilità economiche particolari. Per fortuna che le notizie che arrivano, proprio in queste ore, offrono la possibilità di tirare un sospiro di sollievo grazie a un bonus che si troverà in busta paga. Per riceverlo non si avrà bisogno di inoltrare alcuna domanda, coloro che ne avranno diritto lo riceveranno direttamente sul proprio conto corrente.

Il bonus di cui si sta palando verrà percepito da una specifica categoria di lavoratori. Si tratta di un beneficio legato a quelli che sono i giorni di festa indicati sul calendario al mese di dicembre. Le regole per la sua erogazione vengono date dai contratti collettivi di lavoro, i quali prevedono particolari trattamenti economici che vanno incontro alle esigenze dei lavoratori. Quello che se ne ottiene è un bonus che varia in base alla situazione contrattuale, ma anche alla categoria del lavoratore e alla retribuzione che percepisce.

Svelato il bonus dell’8 dicembre: chi lo riceve e come

L’8 dicembre corrisponde con la festività dell’Immacolata Concezione, un’occasione speciale per molti lavoratori italiani. Quest’anno cade di domenica e la legge, esattamente come i contratti collettivi riconoscono un trattamento economico specifico, ovvero, il famoso bonus in busta paga, di cui si sta parlando. Il beneficio spetta a tutti i dipendenti del settore privato e questo vale sia se sono stati chiamati a lavorare che non lo siano. Per tutti coloro che hanno prestato servizio l’8 dicembre, la situazione diventa estremamente vantaggiosa; infatti oltre alla normale paga giornaliera, il lavoratore riceve una maggiorazione per via della festività non goduta.

Insomma, chi lavora l’8 dicembre si ritroverà con un doppio compenso in busta paga, il quale sarà comprensivo, della paga per il giorno di riferimento e della maggiorazione calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate.