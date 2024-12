Contanti choc, arriva la legge che fa disperare milioni di cittadini: nel 2025 funzionerà tutto così

La nuova legge sui contanti lascia tutti shoccati. Milioni sono i cittadini italiani letteralmente disperati per questa nuova misura.

Ancora oggi, nonostante la grande spinta data ai pagamenti elettronici, per molti italiani il contante, rappresenta una sicurezza. In effetti dobbiamo ammettere che averlo a disposizione per piccole spese quotidiane o per quelle situazioni impreviste, per le quali pagamenti digitali non sono accettati, è molto comodo.

A dispetto di un gran numero di cittadini italiani, che ormai porta con se solo le carte di credito o di debito, ce ne sono altri che al contante non rinunciano.

Il 2025 potrebbe portare, però, cambiamenti significativi per tutti coloro che sono abituati a gestire il proprio denaro in maniera tradizionale. Le nuove normative esattamente come, i controlli più stringenti renderanno sempre più difficile l’utilizzo di somme elevate di contante.

La digitalizzazione dei pagamenti, introdotta con il fine di avere una maggiore sicurezza e trasparenza, cambierà il modo in cui si affrontano le transazioni finanziarie. Quello che occorre comprendere è: quali saranno le conseguenze per coloro che non si atterranno alle regole?

Come cambia l’uso del contante nel 2025

In realtà l’utilizzo dei contanti è già cambiato radicalmente negli ultimi anni e il dibattito a riguardo si è ampiamente intensificato. La digitalizzazione dei pagamenti è un’ottimo metodo per riuscire a contrastare fenomeni come l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Ma nonostante ciò, non sono pochi cittadini che si oppongo a tale cambiamento, per paura che sia un modo, messo in atto dallo Stato per controllarli. La prima tra le novità con cui occorre fare i conti è l’obbligo di tracciare tutte le operazioni finanziarie, anche quelle che tradizionalmente avvenivano senza alcuna registrazione, come, ad esempio, il prelievo di denaro dal bancomat.

Ovviamente il contante resta legale e pienamente utilizzabile, ma le autorità fiscali stanno rafforzando i controlli. Insomma, tutti i movimenti finanziari saranno visibili e le operazioni apparentemente innocue, potrebbero diventare motivo di segnalazione alle autorità.

Il limite che non devi superare per evitare problemi

Nel 2025 verrà introdotta una soglia ben precisa per quello che riguarda l’utilizzo del contante e oltre la quale scatteranno verifiche obbligatorie. Non ci sarà alcun divieto di prelevare i contanti, ma nel caso in cui si decida di avere somme superiori ai 10.000 euro nell’arco del mese, allora si verrà segnalati al Fisco. Questo avverrà non solo se si procederà al ritiro dell’intera somma in un’unica soluzione, ma anche se si arriverà all’importo con diverse transazioni.

Un sistema introdotto per garantire maggiore trasparenza e per contrastare i fenomeni come il riciclaggio di denaro. Occorre sottolineare come, non si tratta di illeciti, ma il prelievo di una somma così importante deve spingere ad ulteriori controlli.