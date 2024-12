Lo smartphone ti ruba tutte le informazioni ascoltandoti, è tutto vero: devi cercare OFF per salvare la tua privacy e i tuoi soldi

Non ci crederai, ma il tuo telefono è in grado di ascoltare le tue conversazioni e utilizzare le informazioni raccolte per determinati scopi. C’è un modo per evitare che ciò accada.

Da quando il dispositivo cellulare è entrato a far parte della nostra quotidianità la vita è letteralmente cambiata. Basta una semplice chiamata, le distanze geografiche si accorciano e lo stesso discorso vale anche per le videochiamate.

Il primo della storia è stato il DynaTAC 8000X, spesso soprannominato “in mattone” ed era un lusso accessibile solo per pochi. Per la prima volta si poteva comunicare ovunque avere la necessità del telefono fisso. Con il passare del tempo sono stati fatti dei passi dal gigante proprio per stare al passo con i tempi.

Ormai con il cellulare possiamo fare di tutto, perfino lavorare. Ormai è impensabile non averlo a portata di mano. Con un semplice click si possono trovare le risposte alle domande che ci poniamo e questo è sicuramente utile in qualsiasi circostanza.

Eppure anche in questo caso c’è un lato negativo nella faccenda. Non siamo soli quando affrontiamo determinate conversazioni con vari interlocutori. Il cellulare ha la possibilità di ascoltare senza chi te ne rendi conto. Ma come è possibile? Cosa si può fare per tutelare la nostra privacy? Ecco come stanno realmente le cose.

Attento allo smartphone, ecco cosa devi sapere

Secondo quanto riportato sul sito salernosera.it sembra che il suo dispositivo cellulare sia in grado di rubare i dati personali solo ascoltandoti. Una notizia che lascia senza dubbio senza parole, però a tutto c’è una soluzione.

In realtà c’è un modo per evitare che ciò accada. Potrai proteggere la tua privacy, e di conseguenza, il tuo conto in banca, senza il timore di essere preso di mira dai furfanti. Andiamo a scoprire cosa si può fare.

Le soluzioni per tutelare la privacy

I cellulari hanno la caratteristica di registrare le conversazioni per scopi commerciali, affinché ti vengano proposti degli annunci e spingere così a fare un determinato acquisto. Il tutto avviene attraverso il microfono che riesce a captare e memorizzare le conversazioni. Ti sarà capitato di parlare con qualche amico di un prodotto e subito dopo Facebook o Instagram te l’hanno proposto.

La privacy gioca un ruolo importante nella nostra vita, quindi bisogna disattivare assolutamente il microfono quando non è in uso. Basta cliccare sulla sezione “Privacy” e gestire le autorizzazioni delle singole App. In realtà sarebbe più semplice utilizzare dei software per il blocco delle pubblicità che evita un tracciamento delle nostre attività sul dispositivo cellulare. Inoltre sarebbe opportuno controllare periodicamente le autorizzazioni che vengono concesse alle App.