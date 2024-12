ILIAD, che regalone agli utenti: è tutto gratis, puoi ottenerlo da subito, la procedura è un gioco da ragazzi

Anche per gli utenti Iliad è Natale, un pensierino non tanto “-ino” dall’azienda: ecco cosa riceverai dall’operatore di telefonia.

Iliad è uno degli operatori telefonici e fornitori di servizi internet più giovani presenti sul mercato. Questa compagnia, infatti, ha spopolato proprio grazie ai suoi prezzi estremamente competitivi.

Sembra, comunque, che Iliad non stia affatto dormendo sugli allori.

Anzi, sta continuando a promuovere alcune offerte pazzesche per vecchi e nuovi utenti.

In questo periodo, ad esempio, c’è una opportunità che bisogna cogliere al volo. Se a Natale si é tutti più buoni, Iliad ha vinto nella gara al miglior regalo: ecco cosa puoi ottenere gratuitamente.

Iliad è il nuovo Babbo Natale: ecco il regalo a cui non puoi rinunciare

La competizione tra le varie aziende di telefonia è davvero ardua. Infatti, seppure siano relativamente poche quelle presenti e operative, è necessario promuovere sempre nuovi pacchetti e offerte per accaparrarsi nuovi clienti – o tenere per sé quelli di vecchia data.

Per offrire un plus, a partire da novembre del 2024, Iliad ha messo a disposizione l’utilizzo gratuito di una applicazione solitamente a pagamento. Si tratta di un programma che mira a garantire la sicurezza dei nostri dispositivi: ecco di cosa si tratta e come ottenere il regalo.

Iliad ti regala la sicurezza, questo Natale senza più preoccupazioni

Attraverso uno smartphone è ormai possibile carpire praticamente ogni dettaglio della vita del suo proprietario. Ci sono, inoltre, sempre nuove minacce da cui è necessario proteggersi online. Infatti i truffatori digitali si evolvono di pari passo con la tecnologia, talvolta giungendo persino avanti di qualche spanna. Per tutti questi motivi, molti scelgono di munirsi di una applicazione antivirus che garantisce una sicurezza maggiore rispetto ai propri dati e soprattutto rispetto a quelli dei propri figli minorenni.

Grazie a Iliad, questa possibilità è totalmente gratuita. Infatti, recandosi nella propria area personale sull’app Iliad, è possibile rintracciare un codice che permette l’uso gratuito dell’applicazione

McAfee® Safe Family. Quest’ultima permette di tenere d’occhio anche le attività dei propri figli sul dispositivo. McAfee Safe Family rende semplice anche gestire direttamente gli smartphone di chi è potenzialmente in pericolo. L’utilizzo dello smartphone è una attività da compiere in modo consapevole, per questo motivo quando una tecnologia del genere viene utilizzata da utenti minorenni è bene avere uno strumento di sorveglianza. Oltre all’accesso a contenuti non adatti ai minori, infatti, può capitare che i propri figli siano intercettati da truffatori digitali.