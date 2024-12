Canone RAI, dal 2025 si azzera: non dovrai pagare più nulla, se fai parte di queste categorie i Prendi nota e scopri se ci rientri

Dal 2025 si azzera il canone Rai, non dorai più pagare nulla se fai parte di specifiche categorie, ecco cosa devi sapere a riguardo.

Se c’è una tassa che in Italia continua ad essere veramente molto discussa, quella è sicuramente il Canone Rai. Non di rado essa è finita al centro delle polemiche e di una serie di dibattiti anche molto accesi.

Con l’arrivo, sulle TV italiane, delle piattaforme di streaming e dei contenuti on-demand, sono veramente moltissime le persone che si chiedono se effettivamente valga la pena pagare il canone Rai.

Ad oggi però, si tratta di un importo che deve essere saldato obbligatoriamente nell’anno. Per il 2025 si credeva che ci sarebbe stata una riduzione, come già avvenuto nel 2024, quando da 90 euro si è passati a 7o euro, ma invece sembra proprio che tornerà al vecchio importo che era già stato tagliato in precedenza.

Nonostante ciò ci saranno delle novità a livello legislativo e questo promette di modificare totalmente il panorama del Canone Rai, per il quale si potrà godere di esenzioni piuttosto importanti, ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Il futuro del Canone RAI: un cambio di paradigma in vista

Considerando l’elevato tasso di evasione che riguardava il Canone televisivo, la modifica più importante è stata quella che ha visto inserire l’importo all’interno delle bollette per l’energia elettrica. Un sistema che ha garantito un afflusso di denaro costante all’emittente pubblica, ma che, nonostante ciò, ha anche suscitato una serie di critiche e di proteste. Ma a portare ai cambiamenti già avvenuti e quelli che ci saranno c’è la notevole espansione, ormai affermata di piattaforme come: Sky, Netflix, Disney+ e Amazon Prime.

Le modifiche che ci sono state in merito al servizio televisivo, hanno portato il Governo ad avviare una revisione della tassa, che entro il 2025 potrebbe subire una rimodulazione o una totale abolizione. Misure che potrebbero essere applicate soprattutto a una specifica fascia della popolazione, particolarmente in difficoltà.

Esenzioni: chi non pagherà più il Canone RAI

Dal 2025, l’esenzione dal Canone RAI potrebbe essere sfruttata da un numero maggiore di persone rispetto al passato. A poter beneficiare della misura sono i cittadini che hanno più di 75 anni e un reddito particolarmente basso. Per i nuclei familiari in reale difficoltà economica si prevede l’esenzione totale dal pagamento della tassa.Inoltre è possibile non pagare la tassa nel caso in cui non vi sia presenza dell’apparecchio televisivo in casa.

Si tratta di esenzioni che dovrebbero riuscire a rendere il pagamento del Canone più sostenibile, andando incontro alle famiglie con situazioni economiche molto difficili. Altre misure a riguardo sono previste per il 2025, ma ancora non si hanno notizie specifiche.