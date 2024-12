Whatsapp, addio definitivo, c’è perfino la data I A partire da questo giorno non funziona più

Chi non può fare a meno di WhatsApp dovrà accettare amaramente l’idea di un addio. Ecco sino a quando sarà possibile usufruirne.

WhatsApp è una delle App di comunicazione che ha stravolto la nostra quotidianità da quando due semplici ex impiegati della Yahoo hanno deciso di investire i loro risparmi per concretizzare quest’idea. Non avrebbero mai immaginato di ottenere un successo planetario.

Infatti nel giro di poco tempo WhatsApp catturò l’attenzione di Facebook che nel 2014 decise di acquistarlo spendendo tantissimi soldi, ma in compenso si è rivelato fin da subito un investimento rilevante. Ad oggi è utilizzato tantissimo, nonostante abbia dei validi “nemici” come Telegram e Instagram.

Proprio per tenere testa alle nuove piattaforme di comunicazione, spesso vengono introdotte delle novità per garantire una versione sempre aggiornata. Per esempio fino a poco tempo fa bisognava registrare il numero in rubrica e poi accedere a WhatsApp. Ora si potrà saltare questo passaggio.

Da un po’ di tempo sono sparite le diciture “sta scrivendo…” e “sta registrando…” perché nella chat compaiono rispettivamente i simboli dei puntini sospensivi e del microfono (se non si è all’interno della chat, nell’elenco di quelle conservate compariranno invece le diciture). Adesso, purtroppo, ci sarà un’altra novità che non piacerà a tanti.

WhatsApp, si tratta davvero di un addio?

WhatsApp a breve dirà addio a tantissimi utenti! Non è uno scherzo, ma la pura realtà. Una doccia fredda per coloro che non possono farne a meno. Una cosa impensabile perché ormai fa parte della nostra quotidianità.

Secondo quanto riportato sul sito derapate.allaguida.it sembra che non si potrà più fare ricorso a WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto negli ultimi anni. Ma cosa sta succedendo? Andiamo subito a scoprire cosa accadrà a breve.

Ecco chi dovrà rinunciare all’App più utilizzata

In poche parole WhatsApp deve stare in linea con i tempi che sono sempre in costante evoluzione. A tal proposito vengono introdotti costantemente degli aggiornamenti. Si ha a che fare con un’applicazione sempre più sofisticata, dunque a partire dal 5 maggio 2025 metterà a dura prova una categoria di persone. Stiamo parlando di chi ha come dispositivo cellulare un iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 plus. Il motivo? Non potranno più accedere a WhatsApp.

Chi non può rinunciarci sarà costretto ad acquistare un telefono compatibile con gli aggiornamenti. Ciò significa che si avranno altri mesi a disposizione per poter fare questa spesa. Per quanto riguarda coloro che hanno dei dispositivi con una versione iOS non antecedente alla 15.1 potranno stare tranquilli. Per il momento non si hanno altre notizie sull’argomento, ragion per cui non ci resta che attendere.