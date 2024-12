Nuovo Sussidio dello Stato per le famiglia: 1200 euro al mese I Li ottieni subito sul conto, ti spettano di legge

1200 euro al mese per le famiglie, questo è il nuovo sussidio concesso dallo stato italiano per tutti i cittadini che li avranno sul conto.

Oggi riuscire a soddisfare i bisogni di tutta la famiglia è una sfida sempre più ardua. I costi hanno subito un incremento che potremmo definire quasi incredibile e i rincari, purtroppo, pesano come macigni.

Ad aver subito una vera impennata sono state le spese essenziali come: alimentari, utenze e istruzione.

Dall’altra parte della barricata, ci sono stipendi che sono rimasti stagnanti, con aumenti che potremmo definire simbolici e non riescono a dare il sostegno giusto alle famiglie in continua lotta con l’inflazione.

In questo contesto, lo Stato ha deciso di introdurre una forma di sostegno, per aiutare le famiglie a far fronte alle difficoltà economiche. Con un importo fino a 1200 euro al mese, si tratta di un’opportunità veramente importante.

Un aiuto concreto per le famiglie

L’obiettivo principale di questa iniziativa è andare a offrire un supporto alle famiglie, che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà economica. Un sistema in grado di unire diverse forme di sostegno, ognuna di esse pensata per aiutare a soddisfare specifiche esigenze. Fino allo scorso anno il reddito di cittadinanza era il maggior aiuto economico per molte famiglie: con la sua abolizione, il governo ha dovuto provvedere all’introduzione di nuovi sussidi in grado, non solo di dare un aiuto economico, ma anche incentivare l’occupazione.

Numerosi i bonus e le agevolazioni, pensate per le famiglie meno abbienti come: i contributi per le rette scolastiche o per l’asilo nido, i bonus bollette e affitto. Ora, con l’introduzione di un bonus mensile fino a 1200 euro, si cerca di offrire un sostegno economico più stabile e inclusivo.

Come si arriva a 1200 euro al mese: cosa sapere

Il cuore del nuovo sistema di supporto economico è l’Assegno di Inclusione. La misura è stata pensata dal Governo Meloni, per dare sostegno alle famiglie che comprendono membri in condizioni di fragilità, quali: anziani sopra i 60 anni, persone con disabilità o minori di 18 anni.

A un importo base di 500 euro mensili, si aggiunge il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), ulteriore aiuto economico destinato a coloro che fanno parte della famiglia e partecipano a percorsi di formazione o programmi per il reinserimento lavorativo. Il sussidio che è possibile ricevere, può arrivare fino a 350 euro al mese, e la misura può essere richiesta da più componenti della stessa famiglia, se maggiorenni e abili al lavoro. Quindi, poniamo il caso di una famiglia con un genitore over 60 che riceve l’Assegno di Inclusione di 500 euro e due figli maggiorenni beneficiari di SFL per un importo di 350 euro a testa. Ecco che si raggiungono i 1200 euro al mese.