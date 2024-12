Conti Correnti, dal 9 Gennaio 2025 cambia tutto: approvata la legge, informati subito per non trovarti nei guai ad inizio anno

Dal prossimo 9 gennaio cambia veramente tutto per i conti correnti. La legge è stata approvata e per non trovarsi nei guai occorre conoscerla.

Quella che sta per coinvolgere i conti correnti è veramente una svolta epocale. Milioni i cittadini europei e non solo dal 9 gennaio 2025 vedranno entrare in vigore nuove regole che trasformeranno, in maniera definitiva, il modo in cui operano con il proprio conto corrente.

Lo scopo principale delle modifiche è quello di andare a modernizzare e uniformare il sistema bancario, che già molti cambiamenti ha subito, negli scorsi anni.

Una modifica consistente, che coinvolgerà non solo i titolari di conti correnti ma anche le banche stesse. Quest’ultime sono, infatti, chiamate a un impegno considerevole per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Non conoscere le novità potrebbe essere fonte di grande confusione e preoccupazione, quindi andiamo a vedere quali saranno i principali cambiamenti, che dal 9 gennaio 2025 andranno in vigore.

Nuove regole per le banche e per i correntisti

La riforma, è stata introdotta con il Regolamento europeo n. 886/2024 e ha un obiettivo chiaro: migliorare quelle che sono le modalità di pagamento all’interno dell’area SEPA, creando una sorta di corsia preferenziale, per gli strumenti digitali e tracciabili. Un percorso intrapreso da tempo e che con tali modifiche riceve una spinta in avanti. L’impegno maggiore è quello che ci si assume con i correntisti, che grazie a questa riforma, potranno godere di maggior tutela.

Vengono introdotti standard uniformi offrendo la possibilità di accedere ai medesimi strumenti finanziari. Nonostante vi sia tempo fino al 9 gennaio, molti istituti di credito, hanno già iniziato a implementare le nuove disposizioni.

La vera rivoluzione inizia adesso

Innanzitutto uno dei cambiamenti importanti riguarda i costi. Viene imposto che le commissioni per alcune operazioni non possano superare quelle dei tradizionali bonifici. Ovviamente ogni banca adotterà delle politiche differenti, quindi sarà indispensabile informarsi presso le loro filiali.

Ma la grande novità riguarda l’introduzione obbligatoria dei bonifici istantanei. Quindi a partire dal 9 gennaio 2025, tutte le banche europee saranno obbligate a eliminare i bonifici tradizionali, a favore di quelli istantanei, che dovranno consentire la ricezione di denaro in tempo reale, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tali decisioni permettono di affermare che il futuro dei conti correnti è all’insegna dell’efficienza e della rapidità. Il consiglio che si offre ai correntisti è quello di informarsi presso il proprio istituto bancario, in modo tale da conoscere le modalità con cui tali novità verranno implementate.