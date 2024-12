Rimborso sul conto: più di 1900 per te subito I Agenzia delle Entrate conferma, stanno arrivando soldi inaspettati per i cittadini

L’Agenzia delle Entrate conferma che stanno partendo i bonifici per un rimborso di 1900 euro. Ecco a chi spetta l’intero importo.

Una notizia che in questo momento offre un po’ di respiro a migliaia di cittadini italiani. Lo ha confermato proprio l’Agenzia delle Entrate: presto arriveranno rimborsi fino a 1900 euro, che i contribuenti troveranno direttamente sul conto corrente.

La cifra non di poco conto, rappresenta un aiuto concreto per chi si trova a dover affrontare le spese di fine anno.

Un regalo che, purtroppo, non è destinato a tutti e anzi, interesserà solo una specifica categoria di cittadini, che hanno alcuni requisiti veramente fondamentali.

Allora cerchiamo di comprendere cosa avverrà a breve e chi si potrà finalmente aspettare questo lauto rimborso.

A chi spetta il rimborso e perché

Ogni anno, sono veramente milioni i lavoratori e i pensionati che versano somme considerevoli al Fisco attraverso l’IRPEF, argomento questo, di grande interesse per tutti. Nel caso in cui si sostengano delle spese detraibili, quali: cure mediche, istruzione, mutui o altre categorie di spesa riconosciute dalla legge, è possibile ottenere un rimborso.

Ma quest’anno, non ci si ferma qui e infatti, si prevede un rimborso particolarmente generoso, come confermato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate. L’accredito che si avrà sul proprio conto corrente potrà raggiungere i 2000 euro. Un’opportunità che interessa principalmente alcune fasce di lavoratori e pensionati. I dettagli in merito, ci dicono che non occorre alcun complicato iter burocratico, sarà sufficiente rispettare i requisiti stabiliti dalla legge e avanzare la richiesta.

Fino a 1955 euro subito sul conto corrente

Arriva quindi, una piacevole sorpresa per molti, essa deriva dalla detrazione per lavoro dipendente, agevolazione fiscale poco conosciuta ma estremamente vantaggiosa. Regolata dal sistema fiscale italiano, è stata pensata per alleggerire il carico tributario di coloro che hanno un guadagno esiguo. La detrazione è riservata a coloro che sono: lavoratori dipendenti, apprendisti, tirocinanti, disoccupati che percepiscono la NASpI e persino a chi lavora part-time, a condizione però, che il reddito annuo non superi gli 8.500 euro. Si è quindi, in quella che comunemente viene definita, “no tax area” che da diritto a un rimborso diretto.

Affinchè vi sia l’accredito occorre andare a comunicare la propria situazione al datore di lavoro, il quale provvederà ad applicare la detrazione direttamente, altrimenti si riceve il rimborso al momento della dichiarazione dei redditi. Una detrazione che considerando il difficile momento economico, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio aiuto per molte famiglie italiane.