Banconote addio, arriva la conferma istituzionale: spariscono per sempre, devi correre ai ripari

Teniamoci pronti a dire addio alle banconote. Ormai è confermato, spariranno presto dalla circolazione. Cosa cambierà tra poco.

Da quando è stato introdotto l’euro quasi tutti si lamentano, auspicando un ritorno alla cara vecchia lira.

La nuova valuta non è mai stata vista di buon’occhio. E del resto come avrebbe potuto. L’aumento dei prezzi egli stipendi uguali hanno portato ad una svalutazione del potere di acquisto come poche volte prima.

In pratica è come se ci fossimo ritrovati con mezzo stipendio, mentre il costo della vita ha continuato a salire inesorabilmente.

La notizia è ormai certa: le banconote stanno per scomparire. Cosa cambierà adesso? Scopriamolo.

Addio banconote: la notizia è ufficiale

Nel 2002 è stato introdotto l’euro, ed è stata emessa una prima serie di banconote comprendente tagli da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro. Sette in tutto. Ma poi gradualmente queste banconote sono state sostituite da una seconda serie, chiamata Europa, che comprende però solo 6 tagli. Dal 2019 infatti quello da 500 euro non è stato più emesso, ed ha smesso di circolare.

Ovviamente il valore della prima serie così come del biglietto da 500 euro non cambia, e chi ne fosse in possesso può sempre utilizzarli; per quest’ultimo resta il cambio in qualsiasi momento presso tutte le sedi della Banca Centrale di ogni Paese dell’area euro. Ma oggi le cose stanno per cambiare ancora.

Cosa sta cambiando

Ma come mai questi cambiamenti? E come mai le banconote da 500 euro sono scomparse? Il motivo è molto semplice: per evitare il più possibile la contraffazione. Nuova carta, nuova filigrana e disegni con colori più complessi da riprodurre per rendere più difficile la vita ai falsari. Ma non solo. Una carta più resistente significa anche un minor deterioramento delle banconote, che dovranno essere sostituite meno frequentemente, riducendo quindi anche i costi.

Per lo stesso motivo quindi si parla di una terza serie di banconote, anche se al momento non è chiaro quando sarà introdotta. E come riporta consorziovado.it pare proprio che anche la banconota da 200 euro stia per salutarci. Una notizia al momento ufficiosa, che attende la conferma dei canali ufficiali. Sul sito della Banca Centrale Europea si legge comunque: “Il 29 novembre 2023 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di passare alla fase successiva del processo di progettazione della nuova veste grafica delle banconote in euro […]Le prime banconote in euro sono entrate in circolazione il 1o gennaio 2002. Adesso, a distanza di oltre vent’anni, ci prepariamo all’emissione di una nuova serie. Verrà deciso più avanti quando sarà introdotta”.