RC Auto, spendi un botto ma puoi ottenere il rimborso: ti basta fare una dichiarazione e ti danno indietro i soldi

Ci sono in arrivo nuove regole per l’assicurazione dell’auto. Una di queste riguarda proprio il rimborso che si può ottenere con semplici passaggi.

Quando si raggiunge una maggiore età nella maggior parte dei casi si decide nell’immediato di iscriversi a una scuola guida per ottenere la patente. In questo modo si può raggiungere l’indipendenza tanto desiderata e il primo acquisto da fare è quello di un automobile. Ovviamente bisogna rispettare delle regole per avere tutto a norma.

Innanzitutto si deve decidere a quale compagnia assicurativa affidarsi e poter circolare liberamente senza il pensiero di andare incontro a delle multe salate se si è sprovvisti di assicurazione. Le assicurazioni non sono altro che dei contratti tra l’assicuratore e il rassicurato che hanno l’intento di tutelare quest’ultimo in caso incidenti stradali.

Le assicurazioni tutelano anche contro il furto, gli incendi e tutto ciò che può determinare dei danni al veicolo dell’interessato. Durante il corso del tempo sono state introdotte anche le scatole nere che hanno spinto ad abbracciare uno stile di guida più sicuro.

Tuttavia qualcuno potrebbe avere da ridire sui prezzi che sono abbastanza elevati. Il tutto dipende da una serie di fattori, ma fatto sta che d’ora in poi si può evitare di spendere tanto perché è possibile avere un rimborso.

La dichiarazione da fare per risparmiare

Secondo quanto riportato sul sito vehicleue.it pare che d’ora in poi in seguito al pagamento dell’assicurazione scaricando una dichiarazione è possibile avere un rimborso rilevante. La notizia ha colto tutti alla sprovvista, in quanto qualcuno è già corso ai ripari.

È emerso che si può beneficiare di una detrazione sui premi assicurativi e si può applicare solo se il reddito complessivo del proprietario di un’automobile non supera una determinata soglia. Andiamo a scoprire qual è la cifra da non superare.

Ecco tutto quello che occorre sapere sul rimborso

La detrazione è del 19% sull’importo versato e se il reddito è inferiore a 120.000 euro allora si potrà beneficiare della detrazione per l’intero importo del premio. Se si supera il limite, allora sarà ridotta tenendo conto della proporzione con il reddito e non sarà possibile se si superano i 240.000 euro.

Per fare domanda bisogna compilare il modello 730. Il quadro E (sezione degli oneri e delle spese) ama dicitura specifica che consente di applicare la detrazione del 19%. Nelle righe E8, E9 ed E10 si deve indicare il codice di spesa corretto e l’importo dei premi assicurativi pagati. Il codice cambia in base alla categoria dell’assicurazione. Per esempio per gli infortuni è previsto il codice 36 mentre il codice 43 riguarda le calamità naturali.