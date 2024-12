Addio agli autolavaggi: scatta la riforma, è concorrenza sleale

Dovremo dire addio agli autolavaggi? La notizia coglie tutti impreparati, sta per scattare una nuova riforma.

Chi non ha possibilità di lavare la propria auto sotto casa, deve necessariamente ricorrere agli autolavaggi.

Gli automobilisti che abitano in condominio, per esempio, magari proprio in centro città, difficilmente hanno la possibilità di mettersi a usare acqua e stracci.

I più fortunati in tal senso chiaramente sono coloro che abitano un po’ fuori, in case singole o comunque in realtà più ristrette dove la cosa non dà nessun fastidio.

Per tutti gli altri, avere la macchina pulita e lucida significa dover pagare e andare a lavarla presso gli autolavaggi. Ma presto anche loro potrebbero ritrovarsi in difficoltà, la nuova riforma vuole chiuderli per concorrenza sleale. Cosa succederà? E che significa?

Autolavaggi addio: la chiusura dopo la riforma

Alcuni automobilisti tengono in maniera particolare alla propria auto, quasi maniacale. La vogliono sempre pulita, lucida e senza un filo di polvere. Per questo motivo ogni fine settimana puntualmente si recano presso l’autolavaggio più vicino per una pulizia veloce. Quantomeno esterna.

E dopo asciugano, passano la cera, lucidano e rendono la loro auto un vero gioiellino. Ci tengono. E quando piove è un vero dramma. Inoltre c’è da dire che non si tratta solo di manie, ma una questione di sicurezza. Un parabrezza sporco limita la visuale, e può diventare pericoloso per l’incolumità di tutti. Ma cosa succederà quando sarà effettiva la chiusura degli autolavaggi? Perché la riforma parla chiaro: è concorrenza sleale.

Cosa succederà adesso

Gli amanti dell’auto linda e pinta possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. Gli autolavaggi di cui parliamo sono quelli a gettoni, ovvero i self-service, che sono sempre aperti. Generalmente si approfitta del weekend per andare a dare una pulita alla propria auto, quando si resta a casa dal lavoro. Ebbene, in Svizzera per il momento, ma potrebbe accadere anche in altri Paesi, questo non potrà più avvenire.

Gli autolavaggi a gettoni resteranno chiusi in questo giorno di riposo per tutti. Toccherà pazientare fino al lunedì se si vorrà rendere la propria auto nuovamente pulita. Come riporta cataniaoggi.it potrebbe essere anche un modo per evitare gli sprechi. Dell’acqua, in questo caso. Un solo giorno a settimana in cui i consumi vengono contenuti. Oppure, tenendo conto che in Svizzera quasi tutte le attività la domenica sono chiuse, l’autolavaggio a gettoni viene vissuto come concorrenza sleale.