Pane congelato e scongelato, cosa devi fare: mangiarlo o no I Lo specialista ti scioglie il dubbio amletico e salva il tuo stomaco

Pane nel congelatore: per molti un crimine, per altri una vera e propria salvezza, ecco cosa dicono gli esperti in merito.

L’invenzione del freezer è stata una delle svolte della nostra società per quanto riguarda la conservazione dei cibi. Se in passato si utilizzavano metodi come il sale o la cenere, oggi siamo in grado di utilizzare la tecnologia per far durare gli alimenti anche mesi.

Il dibattito sugli alimenti congelati, comunque, non è mai terminato.

La querelle è ancora aperta sia sul tipo di alimenti adatti al congelamento sia sulle modalità dello stesso.

Una questione davvero annosa è quella che riguarda il pane. Se un tempo si tendeva ad acquistarlo tutti i giorni o quasi, a prepararlo in casa e a usare fino all’ultima briciola, oggi per molti si è resa necessaria la sua conservazione in freezer.

Pane congelato: i pro e i contro, finalmente sappiamo se si tratta di un rischio per la salute

Congelare il pane fino a pochi decenni fa sarebbe sembrato assurdo. Chi si occupava della gestione della casa un tempo, in genere la donna, si premurava di avere sempre pane fresco in casa e l’idea di congelarlo sarebbe sembrata assurda. Visto la modifica profonda nel nostro stile di vita e la ormai mancante divisione di mansioni tra casa e lavoro, le coppie di lavoratori fanno più fatica ad acquistare di continuo il pane fresco.

Inoltre, si rischiano sprechi ingenti, visto che tante delle ricette per cui si utilizzava la mollica non vengono più eseguite con l’utilizzo del pane secco. Questa è una abitudine che varrebbe la pena riprendere. Per tutti questi motivi, comunque, sono tanti coloro che amano l’escamotage del pane congelato. Bisogna, però, fare attenzione alle modalità di congelamento e, soprattutto, a quelle di scongelamento.

Come congelare e scongelare il pane: svantaggi di questa abitudine

Il problema del congelamento di un prodotto come il pane è la perdita di una serie di caratteristiche. Nel processo di congelamento il pane tende a perdere alcune sostanze nutritive, nello specifico le vitamine del gruppo B. Inoltre, l’amido presente nel pane subisce una modifica a livello di struttura: lo rende meno digeribile e modifica anche alcune caratteristiche della consistenza dello stesso.

D’altra parte, congelare il pane è utile sia per averne sempre qualche fetta disponibile in casa, sia per evitare il rischio di sprechi di questo bene alimentare. L’importante è consumarlo piuttosto rapidamente rispetto allo scongelamento, e scongelarlo nel modo giusto, per non correre rischi in termini di salute. Come tutti gli alimenti, nemmeno il pane può essere ricongelato dopo un primo scongelamento.