Grilli dentro il tuo cibo: li hai mangiati già tante volte senza saperlo: questi alimenti ne sono pieni zeppi

Leggi sempre gli ingredienti, anche quelli scritti in piccolo: potresti aver ingerito dei grilli senza nemmeno saperlo.

Mangiare o meno insetti è una questione che fa parte unicamente del sistema culturale di appartenenza. Molti insetti, infatti, sono commestibili e non solo, anche pieni di ottimi nutrienti.

Tra questi ci sono i grilli.

Sono diventati assai famosi come alimenti negli ultimi anni.

Dopo il panettone realizzato con un ripieno di grilli, non tutti sono a conoscenza del loro già largo utilizzo all’interno di certi prodotti. Se l’idea non vi piace, leggete attentamente le etichette.

Grilli, più diffusi di quanto pensiamo, sono tutti prodotti sugli scaffali dei supermercati

Il ribrezzo per gli insetti e la fobia di alcune persone per questa categoria di animali fanno sì che vi sia una certa reticenza nel considerarli come un alimento valido. In realtà alimenti come la farina di grillo sono ormai piuttosto diffusi sul mercato alimentare. Inoltre, il beneficio di questi alimenti è incredibile.

La farina di grillo, per esempio, è una farina altamente proteica, che può andare a colmare alcune mancanze nel nostro organismo. Inoltre, mangiare specie infestanti o particolarmente prolifiche, aiuta il Pianeta a evitare l’estinzione di specie meno numerose e contribuisce a evitare la diffusione dei disumani allevamenti intensivi. Qualcosa di simile è accaduta con il granchio blu che ha infestato le coste del Mediterraneo minacciando la sopravvivenza di altre specie. Per tutti questi motivi, sono diversi i produttori che hanno iniziato a usare la farina di grillo nei prodotti. Vediamo quali sono.

Prodotti alimentari al gusto grillo: a quali fare particolare attenzione

Come accennato, la farina di grillo è fonte di proteine, ma sono solo. Questo ingrediente presenta anche un ottimo apporto di vitamine e minerali. Non a caso i primi prodotti che potrebbero prevedere l’utilizzo del grillo sono le barrette proteiche, spesso acquistate da chi segue un particolare regime alimentare ed è alla ricerca di uno snack nutriente e leggero. Passiamo, poi, a prodotti di uso più convenzionale e quotidiano, come grissini, cracker e biscotti o altri prodotti da forno.

Non finisce qui: a poter contenere farina di grillo sono anche pasta e miscele per pizza, oltre a dessert e dolci come brioches, baci di dama, e persino certi prodotti per la colazione, ad esempio i cereali. Infine, altri prodotti ideali a ospitare farina di grillo sono bevande proteiche, salse e condimenti e, infine, i prodotti senza glutine.