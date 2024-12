Bevi l’acqua così e ti si abbassa la glicemia: il segreto che nessuno conosce e che ti puoi aiutare nei momenti peggiori

Ci sarebbe un segreto che nessuno ti dice: se bevi acqua in questa maniera puoi riuscire ad abbassare la glicemia nel sangue.

Per chi convive e combatte contro il diabete o altre condizioni legate al metabolismo del glucosio, gestire lo zucchero nel sangue è indispensabile. Riuscire a mantenere stabile il livello di glicemia migliora la salute generale e riesce a prevenire le complicanze tipiche del suo eccesso per un lungo termine.

Ma sono ancora in pochi a sapere che l’acqua è un’arma naturale, alla portata di tutti. Bere nella maniera corretta, permette di mantenere una buona idratazione, oltre a sostenere il metabolismo del glucosio e migliorare la salute metabolica.

L’acqua per il corretto funzionamento del nostro organismo è veramente indispensabile: peccato che spesso è sottovalutata.

Quando non ci si idrata abbastanza si rischia di peggiorare le risposte glicemiche, quindi imparare ad utilizzare l’acqua è oltremodo determinante.

Idratazione: alleata contro i picchi glicemici

Nel momento in cui il nostro il corpo appare disidratato, aumenta la concentrazione di glucosio nel sangue. Un fenomeno questo, che sarebbe provocato da una netta riduzione del volume del sangue, che non permetterebbe al glucosio di diluirsi adeguatamente. Senza considerare che quando si è particolarmente disidratati, si stimola il rilascio dell’ormone antidiuretico e questo va a peggiorare la regolazione degli zuccheri.

Quindi essere perfettamente idratati permette di migliorare il controllo glicemico e prevenire taluni specifici problemi. Questo è il motivo per cui gli esperti consigliano sempre di bere acqua a sufficienza andando a dare supporto ai reni, incaricati di filtrare ed eliminare le sostanze in eccesso, come il glucosio. Gli adulti dovrebbero consumare giornalmente circa 1,5-2 litri, quantità che può variare in base a fattori individuali quali: età, livello di attività fisica e clima.

Come bere l’acqua per abbassare la glicemia

Il primo elemento da tenere presente se si vuole usare l’acqua come alleata nel controllo della glicemia è quanto si beve, ma anche come. Si consiglia di bere, 15 o 30 minuti prima dei pasti per evitare il picco glicemico post-prandiale. L’acqua tende a stimolare il rilascio di insulina, facilitando l’assorbimento del glucosio. Altrettanto efficace è aggiungere del succo di limone all’acqua, ricco di vitamina C e antiossidanti: migliora la risposta dell’insulina.

Indispensabile idratarsi durante l’attività fisica, per ridurre efficacemente i livelli di glicemia. Si tratta di semplici accorgimenti che possono rendere l’acqua l’alleato perfetto per tenere i livelli di glicemia sotto controllo e quindi lavorare a un livello di salute generale molto elevato.