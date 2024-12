Le noci fanno abbassare la glicemia: la scienza dà le stesse risposte della nonna, fai così e la tua salute ti dirà grazie

La scienza e la nonna: due entità così diverse, ma stavolta le risposte coincidono, si parla di noci e glicemia.

Spesso la saggezza popolare ha un fondo di verità, ma con tutto ciò che riguarda la salute bisogna avere una particolare attenzione. Si rende necessario prendere in considerazioni solo le fonti più autorevoli.

Ciò non toglie che, talvolta, le risposte scientifiche e quelle popolari possono coincidere.

Oggi parliamo proprio di una di quelle volte.

Il tema è quello delle noci e della glicemia e l’interazione presente tra loro. Ecco perché si dice che le noci siano alleate nella lotta alla glicemia alta e in che modo bisogna assumerle perché vincano questa battaglia.

Noci, la frutta secca è un trionfo di nutrimento: addio glicemia alta

La frutta secca ha moltissime proprietà benefiche per il corpo: ogni tipo di questo prodotto è in grado di fornire al nostro organismo molti nutrimenti importanti, da proteine a vitamine alla fibre. Ci sono, però, alcune contrindicazioni nell’assunzione della frutta secca.

Oggi, nello specifico, parliamo dell’effetto positivo che hanno le noci rispetto alla glicemia un pelo sopra la media – se siamo in situazioni limite è bene considerare altre opzioni. Perché siano utili in tal senso, però, questi prodotti devono essere acquistati con una particolare accuratezza, valutandone le caratteristiche. Inoltre, anche per quanto riguarda le quantità, è necessario consumare le noci con cautela. Ecco tutti i dettagli per ottenere il meglio da questo buonissimo prodotto.

Noci, quali sono gli aspetti a cui prestare attenzione nel consumarle

Partiamo dalla scelta delle noci. Bisogna preferire le noci al naturale rispetto a quelle salate o ricoperte di zucchero che spesso si vendono durante le feste natalizie. Inoltre è bene abbinare le noci a prodotti freschi come ad esempio lo yogurt, consumarle da sole al naturale come snack o utilizzarle per la preparazione di piatti semplici con alimenti facili da digerire. Questi sono consigli della nonna che valgono anche dal punto di vista scientifico.

Inoltre, bisogna ricordare che la frutta secca è generalmente molto calorica. Le noci non fanno certo eccezione. Infatti la quantità indicata è di circa 30 grammi giornalieri per evitare di assumere troppe calorie. L’effetto benefico delle noci sulla glicemia è dovuto al loro contenuto di omega 3, un nutriente identificato come “grasso buono” che, oltre ad apportare una serie di benefici all’organismo, svolge anche un importante ruolo sul controllo della glicemia.