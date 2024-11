Accredito stipendio Novembre 2024: ti stanno entrando dei soldi extra i Bonus Meloni, se non l’hai ricevuto, ti arriverà a breve

Il tuo stipendio di novembre non è stato più sostanzioso del solito? Non preoccuparti, a breve arriverà anche a te questo incremento.

Sebbene i lavoratori tendano a essere informati quando ci sono degli incrementi dello stipendio, in questo caso la maggiorazione prevista non è molto pubblicizzata e potrebbero non esserne a conoscenza.

Si tratta di un aumento che dovreste ricevere nella busta paga di novembre.

Se deve arrivarti a breve, è meglio essere informato su questo incremento.

Si tratta di una festività che spesso si tende a dimenticare, non essendo segnata in rosso sul calendario. Nonostante ciò, il pagamento di questa giornata lavorativa ha delle modalità particolari, vediamo quali.

Busta paga più gonfia a novembre, ecco perché e quanto puoi ricevere

Nonostante parliamo di una festività nazionale, la giornata in oggetto non è rossa nel calendario e non prevede assenza dal lavoro. Si tratta del 4 novembre, data in cui ricorre il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Si tratta di una celebrazione che riguarda accadimenti legati alla Prima Guerra Mondiale, nello specifico giornata in cui cadde l’Armistizio di Villa Giusti, che sancì il recupero per l’Italia dei territori di Trento e Trieste.

Come già detto, per questa giornata non è prevista una assenza dal lavoro: non si tratta di festività come Natale o il Primo Maggio, ad esempio. Pertanto, bisogna comunque presentarsi a lavoro. Fortunatamente, però, la maggioranza dei CCNL prevede un trattamento economico vantaggioso per i dipendenti relativo a questa data.

Ecco cosa prevedono i contratti: più soldi per questa giornata

Dal punto di vista lavorativo, la giornata del 4 novembre viene considerata come se avesse luogo nella prima domenica di novembre. Nonostante questo spostamento, comunque, la maggioranza dei contratti nazionali del lavoro ne prevede il pagamento in quanto “festività non goduta”. Questo è il trattamento che avviene generalmente per le festività che, a causa del calendario, non cadono in un giorno feriale.

Non abbiamo, dunque, una pausa, che sarebbe meritata, nella giornata del 4 novembre, ma i contratti vanno a compensare tale mancanza attraverso il pagamento di una giornata lavorativa in più nel mese di Novembre. Se questo trattamento è a carico delle istituzioni, non accade altrettanto nel caso di lavoratore in cassa integrazione: in questo frangente il pagamento di questa giornata ulteriore sarà a carico della sola Azienda. Controllate nella vostra busta paga di Novembre: se vi spetta secondo contratto, lo stipendio sarà un po’ più alto del solito.