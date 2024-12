IMU addio, adesso è tutto vero, passa la riforma del Ministero, cancellata la tassa più odiata di tutte

Finalmente si potrà dire addio all’IMU grazie alla riforma che è stata lancia dal Ministero e che cancella la tassa tanto odiata.

Sono veramente milioni gli italiani, che credono fermamente che possedere una casa sia sinonimo di stabilità e sicurezza. Insomma, riuscire ad essere proprietari di immobili non solo è il coronamento di un sogno, ma anche, un investimento per il futuro.

Peccato che essere proprietari comporta l’essere soggetti ad alcune responsabilità, che non si fermano di certo, alla sola manutenzione dell’immobile. Si sta parlando delle imposte sulla proprietà immobiliare che rappresentano uno degli oneri più gravosi e discussi.

Il panorama fiscale a riguardo, sembra essere complesso e anche eccessivamente pesante per le tasche degli italiani. Tra le tasse più odiate l’IMU divenuta il simbolo del peso di essere proprietari di immobile.

Ma se ci fosse la possibilità di salutarla per sempre?

La lunga strada verso la semplificazione fiscale

Il dibattito negli anni si è acceso sull’IMU, occupando un posto centrale nella politica e nell’opinione pubblica. La tassa era stata introdotta per andare a semplificare un sistema fiscale frammentato, ma è poi divenuta uno dei tributi più contestati del Paese. Quello che è finito al centro delle polemiche è relativo alle aliquote spesso elevate e l’applicazione piuttosto rigida. I Governi che si sono avvicendati al potere, si sono trovati ad affrontare la questione e in alcuni casi si è parlato di riforme o addirittura dell’abolizione della tassa.

Le modifiche che fino ad oggi ci sono state, non hanno permesso l’eliminazione dell’IMU, che continua ad esser la protagonista del malcontento italiano. Molti italiani credono fermamente che l’attuale sistema fiscale sulla casa sia iniquo, in quanto non tiene conto delle difficoltà economiche delle famiglie, ovvero di ciò che succede sul territorio nazionale. Ma ora le discussioni a riguardo sono aperte.

La svolta: l’abolizione dell’IMU nella Legge di Bilancio

Ecco però, che il 2025 ci potrebbe riservare una svolta storica. Le ultime indiscrezioni sulla nuova Legge di Bilancio ci direbbero che il governo ha deciso di abolire definitivamente l’IMU: un cambio veramente epocale per il sistema fiscale italiano, che molto ha poggiato su tale tasse. La cancellazione del tributo avverrebbe su: tutte le tipologie di immobili, comprese le seconde case e quelle di lusso. Un incentivo pensato per dare nuovo sprint a un mercato immobiliare che attualmente è in crisi profonda. Nonostante sembra semplice l’applicazione di questa decisione, molti sono gli elementi su cui discutere.

I comuni fanno molto affidamento sul denaro che si ricava dall’IMU. Le eventuali mancanze dovrebbero essere finanziate da fondi Statali. Ma nonostante le possibili difficoltà di gestione, la possibilità che la tassa sia cancellata, già ha fatto entusiasmare gli italiani.