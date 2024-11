Black Friday da sballo: ecco l’accessorio hight tech che è praticamente regalato, lo stanno mettendo tutti nel carrello online

Con l’arrivo del Black Friday puoi portare a casa un accessorio per il computer a un prezzo davvero conveniente. Praticamente lo ricevi in regalo! Non male, dato che a breve arriverà il Natale.

Non tutti sanno che il Black Friday è un evento che ha le sue origini negli Stati Uniti d’America, in quanto si festeggia dopo il Giorno del Ringraziamento. Poiché mancano poche settimane a Natale, le grandi aziende tendono a proporre dei prezzi davvero imperdibili per permettere a tutti di acquistare determinati prodotti.

Tra qualche ora avrà inizio l’evento più atteso dell’anno, anche se già da qualche giorno sono stati lanciati dei prezzi davvero unici nel loro genere. Un gran colpo di fortuna per gli amanti della tecnologia di ultima generazione. Non a caso dispositivi cellulari, computer e vari elettrodomestici possono essere tuoi a poco prezzo.

Secondo quanto riportato sul sito tecnologia.libero.it in questi giorni è possibile portare a casa un dispositivo entry-level a un prezzo super conveniente. D’altronde su Amazon è uno dei prodotti più richiesti in assoluto, per questo dovresti fare come la maggior parte delle persone.

Andando nello specifico, si tratta di un’occasione davvero unica se ami tutto ciò che ruota attorno alla tecnologia. Ecco i dettagli più richiesti tra cui il prezzo.

Black Friday, il regalo perfetto esiste

Fare gli acquisti online qualche volta offre sicuramente dei vantaggi perché ci sono dei prezzi strepitosi. In questo caso stiamo parlando di un prodotto della TP-Link utile per la sicurezza interna e la sorveglianza.

Si può collegare anche a un computer con sistema operativo Windows installando semplicemente un’app. Ovviamente il discorso può risultare banale per chi sa districarsi bene con la tecnologia. Ma di cosa si sta parlando? La risposta è immediata.

Ecco i vantaggi di questo prodotto

Stiamo parlando della TP-Link Tapo C200 ed è possibile applicare uno sconto del 50% e questo ti permetterà di pagare meno di 20 euro. Ha una risoluzione di immagini pari a 1080p con visione notturna fino a 8 m. Le immagini sono nitide e si esegue un movimento orizzontale fino a 360° e sarà possibile monitorare interamente una stanza.

Inoltre c’è una videocamera al suo interno che consente di controllare l’ambiente il nostro assenza. In questo modo i malintenzionati avranno la peggio. Infine si può realizzare una registrazione infinita con una card MicroSD, anche se è possibile archiviare le immagini su cloud senza acquistarne necessariamente una.