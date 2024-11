Inps sforna il bonus di 170 euro sul tuo conto: i soldi stanno entrando in questa settimana di Novembre, controlla subito

Ecco un bonus di 170 euro che potrai avere subito sul conto. Controlla immediatamente perchè i pagamenti avverranno proprio ora.

Il costo della vita continua a salire e questo mette in reale difficoltà tutti i cittadini che devono, comunque, far quadrare i conti giorno dopo giorno.

Ma ecco che finalmente arriva una buona notizia da parte dell’INPS, con un’iniziativa mirata a offrire sostegno alle famiglie e i lavoratori, erogando un bonus economico che finirà direttamente sui conti correnti di chi ne ha diritto.

Un accredito che è atteso da settimane e sembra essere in grado di fare la differenza per tutti coloro che in questo momento stanno affrontando delle importanti difficoltà finanziarie.

Nei prossimi giorni in molti potranno trovare l’importo sul conto, ma occorre sapere come poterne beneficiare.

Chi può ricevere questo aiuto economico?

Anche in questo caso, per poter beneficiare di questo bonus, occorre essere in possesso di alcuni specifici requisiti. La misura è stata pensata in maniera specifica per andare a offrire aiuto a quelle che sono categorie più vulnerabili, ovvero quelle che stanno risentendo dell’inflazione e dell’aumento delle spese quotidiane. Ampio lo spettro di coloro che potranno essere i beneficiari della misura.

Quindi nel caso in cui si faccia parte dei cittadini che ne hanno diritto, probabilmente si vedrà ben presto l’accredito sul proprio conto corrente. Le procedure per il pagamento sono già state avviare e in questa settimana saranno sicuramente completate.

Ecco il bonus: scopri chi lo riceve e perché

Il tanto atteso bonus di 170 euro fa parte di una misura straordinaria, inserita già da qualche anno nel nostro sistema economico. Essa rientra in quelle che sono le modifiche apportate dal governo, per andare in aiuto delle famiglie con figli a carico. Si tratta dell’Assegno Unico, misura economica con cui le famiglie italiane hanno già imparato a fare i conti. Esso viene concesso ai genitori ed erogato dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di ogni figlio.

In media le famiglie italiane, ricevono 170 euro per ogni figlio, ad esclusione di eventuali maggiorazioni che vengono concesse per i nuclei in cui sono presenti entrambe i genitori lavoratori, ovvero per le famiglie numerose, per cui è previsto un aumento degli importi. In genere il pagamento per tutti i cittadini italiani che ne hanno il diritto, arriva intorno alla metà di ogni mese. Si attende quindi, che vi sia l’accredito con la possibilità di ottenere un importo maggiorato, per chi ha diritto ad arretrati.