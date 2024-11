Elon Musk ora fa i cellulari: arrivano gli smartphone Tesla, e la rivoluzione nel settore è stratosferica I Cambieranno tutte le abitudini

L’uomo più ricco del mondo ora si dedica anche ai cellulari. Elon Musk è deciso a scalzare la concorrenza e lancia lo smartphone Tesla.

Elon Musk ha deciso di rinnovare le telecomunicazioni. L’uomo più ricco del mondo, già cofondatore di PayPal, dopo le Tesla Motors lancia gli smartphone Tesla.

Le sue auto elettriche hanno già costituito una vera rivoluzione del settore, e anche un altro settore ha visto il suo apporto: internet.

Con Starlink la connessione è satellitare, e da poco è stato lanciato anche Starlink Mini, un’antenna portatile per raggiungere internet attraverso il satellite anche nelle zone più remote.

E lo stesso obiettivo è quello dello smartphone Tesla, che promette una vera innovazione nel settore. Scopriamo qualcosa di più.

Elon Musk: il nuovo smartphone Tesla

Elon Musk ha ufficialmente lanciato il nuovissimo Tesla Phone Pi Model . Molto più di uno smartphone, un vero concentrato di tecnologia. Del resto l’innovazione è il suo pane quotidiano. E questo gioiellino farà felici quanti, stanchi degli stessi device che si differenziano di poco uno dall’altro, finalmente avranno in mano qualcosa di totalmente diverso.

Da quello che trapela possiamo anticipare che questo smartphone avrà un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 4K, e un processore potente appositamente creato, con alte prestazioni. Più una memoria RAM che parte da 8GB e arriva fino a 16GB, e lo spazio di archiviazione a partire da 256GB per conservare l’impossibile.

Le caratteristiche speciali

Tra le caratteristiche che lo rendono speciale, il Tesla Phone Pi Model potrà essere ricaricato non soltanto attraverso la classica porta USB-C, ma anche con l’energia solare attraverso un pannello integrato. Questa è una gradita novità che permette di non preoccuparsi più se ci si trova all’aperto per una gita nel verde. Come non ci si deve preoccupare della copertura: questo telefono sarà in grado di connettersi ai satelliti Starlink, che orbitano a bassa quota. Mai più senza copertura, quindi, nemmeno nelle zone più remote del Globo.

Inutile aggiungere che questo smartphone Tesla sarà integrato con i veicoli permettendone il controllo remoto. Per quanto riguarda il design, sappiamo soltanto che sarà molto sottile, leggerissimo e in vari colori. Il lancio del Tesla Phone Pi Model potrebbe avvenire nel 2025 ma non c’è ancora una data certa, la sua messa a punto potrebbe richiedere più tempo del previsto, e il prezzo sembra si aggiri tra i 1000 e i 2000 euro. Una vera sfida accalappiarsi una fetta di mercato che sembrerebbe già satura. Ma con tutte queste novità Elon Musk potrebbe riuscire nell’impresa.