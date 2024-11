Lavoro addio: se fai questa professione, trovati subito una exit strategy, stanno licenziando tutti

Se svolgi uno di questi lavori devi proprio trovarti una exit strategy perchè ben presto potresti dover dire addio alla tua occupazione.

Il mondo del lavoro sta cambiando in maniera veramente radicale. Questo succede perchè tanto la digitalizzazione quanto l’automazione stanno trasformando moltissimi settori economici e questo sta mettendo in crisi professioni che, fino a pochi anni fa, sembravano essere veramente intoccabili.

Quindi non è solo una questione di innovazione, ma quello che si sta verificando è una vera e propria rivoluzione, la quale andrà a ridefinire il modo di operare delle aziende e il lavoro di ogni loro dipendente.

Per alcune categorie questo è il momento di riflettere sul futuro e pianificare quella che sarà la strategia migliore.

Ci si chiede quali saranno effettivamente i lavori a rischio e cosa è possibile fare per evitare di rimanere a casa.

Perché tanti lavoratori stanno perdendo il posto

Una vera ondata di licenziamenti ha investito i lavoratori italiani. Sono diversi i fattori che hanno determinato quello che risulta essere un fenomeno quasi inspiegabile. Eppure andando alla ricerca delle possibili cause, possiamo individuare le maggiori, quali: automazione, l’intelligenza artificiale (IA) e il cambiamento delle abitudini dei consumatori. Se si pensa all’avvento di macchine che si rivelano essere sempre più efficienti e capaci di svolgere compiti complessi, è semplice pensare a quanto l’impegno umano, in alcuni settori è diventato ormai superfluo. Robot industriali e algoritmi stanno procedendo in maniera graduale, nella sostituzione dell’uomo nello svolgimento di mansioni ripetitive, ma anche ruoli per cui si ha bisogno di competenze specifiche.

La pandemia ha fatto in modo che l’adozione di tecnologie digitali, diventasse un processo molto più veloce, che ha portato a una netta modifica nella maniera di svolgere mansioni anche diverse. Tutto questo ha ridotto la richiesta di personale, complice anche la sempre maggiore preferenza dei consumatori nei confronti delle piattaforme digitali.

Quali lavori spariranno: ecco la lista nera

Ma arriviamo ora al focus di ciò di cui stiamo parlando, ovvero, quali saranno le professioni che scompariranno completamente. Ad esprimersi a riguardo sono gli esperti, che indicano come a correre questo rischio sono: Cassieri e operatori di negozi, sostituiti da casse automatiche strumenti digitali, addetti ai call center, figura sostituita da chatbot digitali, autisti di mezzi provati, lavoratori del settore industriale e impiegati amministrativi.

Nel caso in cui ci si rispecchiasse in una di questa categorie, non si può fare altro che preparare un piano B, affidarsi a corsi di specializzazione e cercare di specializzarsi in uno specifico settore.