Black Friday 2024, come stanno davvero le cose: ecco cosa conviene fare, quando e fin quanto ‘spingersi’ per risparmiare davvero

A breve arriverà il 29 novembre 2024, il giorno che darà inizio al Black Friday. Non tutti hanno le idee chiare su alcuni punti. Ecco cosa bisogna sapere prima di cogliere al volo questa occasione.

Probabilmente non tutti conoscono le origini del Black Friday, l’evento più atteso dell’anno per gli appassionati di tecnologia di ultima generazione. Si tratta del venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento e si celebra il quarto giovedì di novembre negli Stati Uniti d’America.

Dal 1952 dopo questo giorno è consuetudine proporre dei saldi, anche perché dopo un paio di settimane arriva il Natale. Nonostante tutto il termine Black Friday è utilizzato da solo un paio di anni. Le grandi aziende di produzione decidono di premiare in un certo senso i fedeli clienti mettendo in commercio prodotti a prezzi stracciati.

Ovviamente l’Italia non poteva che seguire questo esempio e a tal proposito basta navigare sul web per andare alla ricerca dei volantini realizzati per questo evento che durerà qualche settimana e partirà dal 29 novembre del 2024.

Sarà l’occasione della propria vita, dato che si acquisteranno dei prodotti di ultima generazione tanto desiderati da chi non può permettersi di fare delle spese extra. Magari sarà anche l’occasione per anticiparsi nello shopping natalizio. Tuttavia sarebbe opportuno evitare una spesa senza criterio. Ecco dei consigli utili.

Ecco tutto quello che non sai sul Black Friday

Secondo quanto riportato sul sito open.online.it pare che bisognerebbe stare attenti quando ci si mette in gioco facendo delle compere, soprattutto quando ciò avviene online. Coloro che acquistano con Amazon devono capire che c’è una grande differenza tra Amazon Prime Day e il Black Friday.

I clienti Prime che sono abbonati a questa piattaforma possono avere delle offerte su tanti prodotti, ma le occasioni arrivano due volte l’anno per due giorni di fila. Andando nello specifico, i giorni di quest’anno sono stati il 16 e 17 luglio, l’8 e il 9 ottobre. Ma occorre sapere anche altro.

Un problema da non trascurare

L’evento del Black Friday ha anche un impatto ambientale causato dal fatto che la percentuale degli acquisti aumenta radicalmente e inevitabilmente i mezzi di trasporto raddoppiano il lavoro per fare per le consegne. In questo modo l’impatto che si ha con l’ambiente non è da trascurare.

A tal proposito si cerca di fare ricorso ai vantaggi del settore dei trasporti sostenibili. Questo è un invito, dunque, a fare degli acquisti utili per la propria routine giornaliera ed evitare di sprecare il denaro e contribuire all’inquinamento. A prescindere da tutto, l’evento è il più atteso dell’anno da grandi e piccini.