Il Governo dice sì: IRPEF ABOLITA: da oggi te la cancellano TOTALMENTE I C’è solo una semplice condizione e ti trovi il 50% di stipendio in più

Il Governo ha finalmente deciso e da questo momento in poi si potrà vedere totalmente cancellata l’IRPEF. Gli italiani avranno ben il 50% in più di stipendio.

Un momento di importanti cambiamenti, questo è quello che sta vivendo l’Italia proprio in queste ultime settimane. Numerosi gli interventi economici che ci sono stati e che ci saranno grazie anche alla nuova Legge di Bilancio.

Oggi è arrivata finalmente l’ufficialità di una delle riforme più attese del momento, ovvero, finalmente si interverrà sulla tanto odiata IRPEF che non poche problematiche ha creato agli italiani.

L’imposta che erode ogni mese buona parte degli stipendi, verrà definitivamente abilita, almeno per quello che riguarda alcune categorie di cittadini italiani. Una misura che rappresenta una svolta significativa all’interno del panorama fiscale italiano, con potenziali benefici economici per tutti i lavoratori che rientrano nei parametri stabiliti.

Ovviamente, per poter beneficiare di questa misura, ci sono delle condizioni precise che devono essere rispettate.

Un risparmio che cambia la vita: metà stipendio in più?

Secondo le stime ufficiali e gli aggiornamenti che proprio in queste ore stanno arrivando in merito, l’eliminazione dell’IRPEF potrebbe comportare un incremento non indifferente del reddito disponibile. Ci saranno alcune categorie di lavoratori, per i quali, la cancellazione dell’imposta potrebbe tradursi in un guadagno netto pari al 50% del proprio stipendio attuale. Un provvedimento, che in effetti, il Governo ha voluto fortemente, con l’intento di andare a stimolare l’economia sostenendo le fasce più fragili, rilanciando il potere d’acquisto, che ha subito un’importante riduzione in questi anni.

Quello che tutti vogliono sapere è chi potrà realmente beneficiare di questa misura. Secondo le indiscrezioni arrivate proprio nelle ultime ore, l’intervento è studiato, in maniera specifica, per evitare un impatto eccessivo sulle casse dello Stato. Questo è il motivo per cui, in questa primissima fase, solo pochi cittadini potranno beneficiare della misura e il requisito non è da ricercare nel reddito.

IRPEF abolita, ma solo per chi ha questo requisito ne può beneficiare

La condizione essenziale per poter accedere a questa agevolazione è il non superare una specifica soglia di età. L’IRPEF verrà abolita completamente per coloro che hanno meno di 35 anni. L’obiettivo è quello di andare a sostenere la fascia della popolazione che sta costruendo il proprio futuro.

Ma per poter realmente beneficiare della misura, occorrerà compiere un’importante scelta di vita. Il Parlamento di Lisbona con la Legge di Bilancio 2025 ha deciso che chi si trasferirà in Portogallo potrà godere di un’importante esenzione dalle tasse. Il reddito richiesto dovrà rimanere al di sotto dei 28 mila euro e ci si dovrà impegnare in nuove iniziative. Nel primo anno di trasferimento vigerà la completa esenzione dalle tasse, dal secondo al quarto anno l’esenzione sarà al 75%, al 50% dal quinto al settimo anno e dall’ottavo al decimo anno il 25%.