Fisco, non ti temo: debiti TOTALMENTE CANCELLATI nel 2025, è stata appena approvato il Decreto, ecco cosa devi fare

Il decreto è stato appena approvato, per il 2025 potremo finalmente dire addio a tutti i debiti. Ormai il Fisco non potrà fare nulla.

Il 2025 si apre con una notizia che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per tutti i contribuenti italiani. Finalmente si potrà dire addio ai propri debiti e non avere più questo enorme peso.

La decisione è stata presa e il Fisco italiano introdurrà una misura veramente molto importante, la quale consentirà, veramente a molti, di liberarsi di quelli che sono gli importi per cui ci si è indebitati.

Il tutto lo si deve alla riforma fiscale recentemente approvata, essa permetterà la cancellazione degli importi dovuti, per tutti i cittadini che soddisferanno i requisiti richiesti.

In un clima di incertezza economica assoluta, tale intervento è sicuramente un grandissimo passo avanti, all’interno del costante lavoro volto ad aiutare cittadini e famiglie, al fine di superare le problematiche attuali.

Come funziona la cancellazione dei debiti

A questo punto, ci si chiede in che modo avverrà questo intervento. Si potranno distinguere due modalità principali, la prima con quello che viene definito, discarico automatico, il quale andrà a eliminare debiti considerati non più esigibili per via della scadenza dei termini di prescrizione; la seconda è l’istanza in autotutela, nel caso in cui si siano ricevuti sollecito in merito a somme appartenenti a categorie non dovute.

Numerose sono le cartelle per cui, si potrà applicare questa nuova riforma. Esse riguardano un gran numero di debiti, derivanti dal mancato pagamento di una serie di debiti che possono riguarda tasse quali: IMU, Tari, ma anche IVA, IRES o IRPEF. Ovviamente occorre considerate la data a cui risale il debito e se sono maturati i tempi per la cancellazione, anche per l’assenza di eventuali solleciti.

Quali debiti saranno cancellati nel 2025

L’intervento previsto da parte del Fisco riguarda una gamma specifica di debiti. Essi saranno totalmente cancellati entro il 2025. Ma nello specifico a cosa ci si riferisce? Ai tributi locali e le imposte erariali, che risalgano a un periodo di notifica tra il 2015 e il 2020, bolli auto scaduti prima del 2022, bollette non pagate emesse prima del 2020. Si va ad includere nelle misure di cancellazione anche i contributi previdenziali INPS e INAIL, multe e sanzioni amministrative.

La cancellazione però, non avverrà in automatico e sarà indispensabile l’attivazione da parte dei contribuenti che dovranno richiedere formalmente lo stralcio, andando a verificare la propria posizione fiscale. Una riforma che sarà sicuramente un’importante occasione per molte famiglie di rimettersi in regola.