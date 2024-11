Acquisto auto, con questa legge ottieni delle agevolazioni uniche, ma attento ai furbetti

Scegli quella che vuoi: auto nuova fiammante con tante agevolazioni per l’acquisto, non farti fregare da chi non ne ha diritto.

Negli ultimi mesi molti hanno deciso di comprare una nuova autovettura, specialmente viste le nuove leggi sulle emissioni che stanno mettendo fuori legge la circolazione di certi mezzi in ampie aree.

Basti pensare all’Area verde di Roma, una zona molto grande e centrale della città che sarà proibita a certi mezzi.

Questo è necessario per il benessere del Pianeta e qualità dell’aria, ma mette molti in difficoltà.

Per fortuna, se fai parte di questa categoria hai diritto a una serie di misure economiche che ti vengono in aiuto, non solo agli incentivi statali che riguardano auto ibride o elettriche: ecco quali sono.

Acquisto dell’automobile, verifica se hai diritto a queste riduzioni

Acquistare una nuova auto è un’operazione assai onerosa dal punto di vista economico. Si tratta di un acquisto che prevede il pagamento di tasse accessorie, e non solo. Una volta ottenuta l’automobile nuova, sarà necessario, come sempre, pagare il bollo (tassa di circolazione, l’assicurazione e il costo delle revisioni obbligatorie. Tutto questo va a creare praticamente un piccolo patrimonio, che dobbiamo essere sicuri di avere ancor prima di guardare qualunque catalogo di auto.

Fortunatamente, alcune categorie di contribuenti ha una serie di importanti agevolazioni. Queste sono rese possibili da una legge introdotta già negli anni ’90, la legge 104, che si rivolge alle persone con disabilità e a chi li accompagna, i cosiddetti care giver. Ecco in che modo questa legge rende l’acquistomeno complesso e costoso.

La legge ti tutela, ecco tutte le agevolazioni previste in questo caso

Le persone con disabilità o i loro care giver hanno il diritto ad accedere a certe agevolazioni, misure assistenziali o economiche previste dalla legge 104. Oltre a permessi di lavoor pagati dall’INPS, diritto al parcheggio sui posti riservati e molto altro, lo Stato prevede sgravi fiscali ed esenzioni quando ad acquistare l’auto è una persona che presenta alcune disabilità gravi. Per quanto riguarda lo sgravio e gli aiuti per l’acquisto auto, la persona con disabilità deve presentare uno dei seguenti problemi: cecità (assoluta o parziale, purché la persona non presenti un residuo visivo maggiore di 1/10); sordità; disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento; presenza di pluriamputazioni; con ridotte o impedite capacità motorie.

In questi casi, il compratore avrà diritto a: Iva agevolata, esenzione dal pagamento del bollo auto, e detrazione Irpef. Una serie di altri parametri che disciplinano l’ottenimento delle agevolazioni risiedono nella tipologia di vettura che si vuole acquistare e reddito annuale dell’acquirente.