Elettrodomestici vecchi addio: arriva il super bonus per prenderli a due ‘lire’, cosa stai aspettando, altro che black friday

In arrivo del Black Friday: non puoi perdere questa offerta, anche se dietro tutto ciò c’è l’intervento di qualcuno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il Black Friday è un evento che da un paio di anni è presente anche in Italia, in quanto le grandi aziende impegnate nel settore del commercio decidono di proporre dei prezzi davvero strepitosi su prodotti sempre all’avanguardia.

Da non dimenticare l’intervento del Governo nel dare un supporto economico proponendo dei bonus senza escludere nessuno. È ben risaputo che si devono rispettare dei requisiti richiesti e tra questi c’è l’Isee, ovvero il documento che conferma il patrimonio economico di un nucleo familiare.

In alcuni casi non occorre fare nulla, in quanto ci pensano i Comuni di residenza. Per esempio la Carta dedicata a te permette di spendere 500 euro in spese alimentari e sarà consegnata alle famiglie bisognose tenendo conto di alcuni parametri.

Tra i tanti messi a disposizione, c’è un ulteriore inerente al concetto di famiglia. Nel caso specifico si tratta di uno che riguarda l’ambiente domestico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Adesso potrai rivoluzionare la tua quotidianità

Secondo quanto riportato sul sito lastampa.it pare che ci sarà la possibilità di cambiare i vecchi mobili in modo semplice e non costoso. C’è un bonus che lo Stato ha messo al disposizione per gli italiani, ma ovviamente bisogna sempre tener conto dei requisiti.

Il provvedimento è stato firmato dal Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Alberto Luigi Gusmeroli. È stato chiaro nell’intento, ovvero riferire che è stato pensato per le famiglie alle prese con le bollette.

Ecco tutte le informazioni sul bonus

“La misura coprirà il 30% del costo, nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro annui…Questo intervento svecchia il parco dei grandi elettrodomestici, in gran parte vetusto. Con il conseguente incremento dell’efficienza le famiglie potranno risparmiare…Stimolando il nostro sistema industriale e supportando il settore del riciclo dei vecchi elettrodomestici”, ecco le parole del Presidente.

In pratica è un’agevolazione mirata a sostituire i grandi elettrodomestici vecchi (a questa categoria appartengono il frigorifero, la lavatrice, lavastoviglie e l’asciugatrice) con quelli di un’elevata classe energetica, ovvero A e B. L’obiettivo è, appunto, gravare il meno possibile sulle spese della casa. Ciò dimostra che lo Stato c’è sempre quando si tratta di intervenire per aiutare i cittadini in difficoltà.